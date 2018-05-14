Anitta conquista público gay dos EUA e começa a bombar nas pistas

Focada na carreira internacional,está bombando nos Estados Unidos, sim. Mais precisamente em Nova Iorque, onde o público gay a adotou definitivamente. As músicas da funkeira, agora, não tocam só em baladas latinas, de acordo com o jornal Extra.

Os DJs do Industry Bar, conhecido clube da cidade, com apresentação de drag queens e shows, tocaram músicas de Anitta duas vezes. Segundo o Extra, a primeira foi "Sua Cara", música de Major Lazer com ela e Pabllo Vittar. A segunda, "Downtown", cantada em inglês com J. Balvin.