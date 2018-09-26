Anitta após beijaço: 'Se eu brinco, tenho que aceitar as brincadeiras'

Anitta e Tatá Werneck, durante a apresentação do Prêmio Multishow 2018, brincaram o tempo inteiro sobre o fim do relacionamento da funkeira com o empresário Thiago Magalhães. A nova solteira fez piada com aplicativos e sugeriu que faria uma seleção dos homens que estavam na platéia.
Depois de brincar bastante com o assunto, a cantora foi surpreendida por um beijo ao vivo. O cantor Leandro Martins, do grupo Atitude 67, invadiu o palco e deu um beijaço na artista. Anitta, mesmo sem graça, cedeu ao carinho num beijo nada técnico.
Depois do episódio, a artista foi até suas redes sociais comentar o caso: "É, gente. Nem tudo o que acontece no prêmio é combinado. Muitas coisas são ao vivo. E eu sou uma pessoa que, se brinco, tenho que aceitar as brincadeiras".
Segundo o jornal Extra, Anitta já tinha relatado o motivo de ter aceitado o desafio do beijo no palco, ao lado de Tatá Werneck: "Ano passado eu fui uma mulher de peito (brincou, em referência a ter ficado com os seios à mostra durante uma performance), então este ano tive que ter mais peito ainda para bancar essa situação".