No Prêmio Multishow

Anitta após beijaço: 'Se eu brinco, tenho que aceitar as brincadeiras'

Cantora foi surpreendida com um beijo ao vivo durante o Prêmio Multishow 2018
Redação de A Gazeta

26 set 2018 às 14:40

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 14:40

Anitta e Tatá Werneck, durante a apresentação do Prêmio Multishow 2018, brincaram o tempo inteiro sobre o fim do relacionamento da funkeira com o empresário Thiago Magalhães. A nova solteira fez piada com aplicativos e sugeriu que faria uma seleção dos homens que estavam na platéia. 
Anitta se manifesta após polêmica com beijaço ao vivo durante o Prêmio Multishow com o vocalista do Atitude 67 Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de brincar bastante com o assunto, a cantora foi surpreendida por um beijo ao vivo. O cantor Leandro Martins, do grupo Atitude 67, invadiu o palco e deu um beijaço na artista. Anitta, mesmo sem graça, cedeu ao carinho num beijo nada técnico.
Depois do episódio, a artista foi até suas redes sociais comentar o caso: "É, gente. Nem tudo o que acontece no prêmio é combinado. Muitas coisas são ao vivo. E eu sou uma pessoa que, se brinco, tenho que aceitar as brincadeiras".
Segundo o jornal Extra, Anitta já tinha relatado o motivo de ter aceitado o desafio do beijo no palco, ao lado de Tatá Werneck: "Ano passado eu fui uma mulher de peito (brincou, em referência a ter ficado com os seios à mostra durante uma performance), então este ano tive que ter mais peito ainda para bancar essa situação".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A China está vencendo uma corrida pela IA, os EUA outra — mas qualquer um dos dois pode conseguir dianteira
Imagem de destaque
Astronautas da Artemis 2 veem eclipse total no lado escuro da Lua: 'Vimos o que nenhum ser humano jamais viu'
Imagem de destaque
Depois de 'politicamente acabados', Bolsonaros voltam à cena com 'candidatura forte' de Flávio, diz FT

