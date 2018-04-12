Anitta anuncia data de novo show na Europa com ingressos até R$ 500

Anitta anunciou uma nova data de apresentação na Europa. Dessa vez, o palco da funkeira será Paris, no dia 26 de junho. Os ingressos vão variar entre R$ 195 e R$ 500 o assento. A cantora já anunciou um show no Royal Albert Hall, em Londres, na Inglaterra, que já foi casa de apresentação de grandes nomes internacionais, como Adele, Elton John e Paul McCartney.
De acordo com o Extra, no site de venda de ingressos do show francês, Anitta é descrita como mega estrela brasileira que rompe barreiras culturais por meio de sua música e performances energéticas e cativantes.
A turnê de Anitta na Europa começa em Lisboa, em Portugal, no dia 24 de junho, quando se apresenta no Rock in Rio. Depois, será Paris a capital europeia escolhida e, até o momento, Londres será o último destino, no dia 28 do mesmo mês.