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Em pré-estreia

Angelina Jolie usa joia no queixo e empresta vestido para filha

Atriz chamou a atenção em evento do filme 'Eternos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 12:53

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:53

Angelina Jolie com os filhos (da esq. para a dir.): Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh e Knox na pré-estreia de
Angelina Jolie com os filhos (da esq. para a dir.): Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh e Knox na pré-estreia de "Eternos"; Zahara usou mesmo vestido que a mãe vestiu no Oscar em 2014 Crédito: Valerie Macon/AFP
Angelina Jolie, 46, chamou a atenção na pré-estreia do filme "Eternos", na noite desta segunda (17) em Los Angeles, ao usar um acessório inusitado: uma joia parecida com uma pulseira, mas presa no lábio até o queixo.
Além disso, a atriz estava acompanhada de cinco dos seus seis filhos com Brad Pitt: Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 15, e os gêmeos Knox e Vivienne, 13. Outra curiosidade é que Zahara usou no evento o mesmo vestido que a mãe vestiu para o Oscar 2014. A roupa é da grife Elie Saab.
Dirigido pela chinesa Chloé Zhao, "Eternos" remonta às origens do universo e dos humanos, antes mesmo de "Os Vingadores". Também estão no elenco do filme Kit Harington e Salma Hayek.
O filme irá contar a história dos Eternos, uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra. Eles moldaram suas histórias e civilizações enquanto batalhavam contra os vilões da trama, os Deviantes.
O filme irá contar a história dos Eternos, uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra. Eles moldaram suas histórias e civilizações enquanto batalhavam contra os vilões da trama, os Deviantes.

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