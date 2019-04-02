Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Angelina está saindo com o ator Colin Farrell, astro do filme Dumbo

Atriz prestigiou premiere do filme Dumbo, estrelado pelo ator

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:50

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:50
Angelina Jolie Crédito: Reprodução/Instagram @angelinajolieofficial
Angelina Jolie, 43, e o ator Colin Farrell, 42, estão flertando com a possibilidade de retomar o suposto romance que tiveram no passado, informou o site Radar Online. 
Os atores se reaproximaram em Los Angeles. De acordo com uma fonte ouvida pelo site, o casal namorou durante as filmagens de Alexandre (2004). Colin teria mudado desde então, com uma vida "limpa e dedicada a caridade, além de ser um pai amoroso". Ele tem dois filhos, James, 15, e Henry, 9.
A atriz levou quatro de seus filhos - Zahara, 14, Shiloh, 12 e os gêmeos Vivienne e Knox, 10 - para conferir a premiere do filme Dumbo, em que Farrell interpreta o ex-artista de circo Holt Farrier.
Angelina Jolie é dona de um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel em "Girl, Interrupted" (1999) e três Globo de Ouro por "George Wallace" (1997), "Gia" (1998) e "Girl, Interrupted" (1999).
Ela se separou do ator Brad Pitt, com quem tem seis filhos, em 2016. Em dezembro, o casal chegou a um acordo final sobre a custódia das crianças após dois anos de negociações. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados