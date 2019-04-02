Angelina está saindo com o ator Colin Farrell, astro do filme Dumbo

Angelina Jolie Crédito: Reprodução/Instagram @angelinajolieofficial

Angelina Jolie, 43, e o ator Colin Farrell, 42, estão flertando com a possibilidade de retomar o suposto romance que tiveram no passado, informou o site Radar Online.

Os atores se reaproximaram em Los Angeles. De acordo com uma fonte ouvida pelo site, o casal namorou durante as filmagens de Alexandre (2004). Colin teria mudado desde então, com uma vida "limpa e dedicada a caridade, além de ser um pai amoroso". Ele tem dois filhos, James, 15, e Henry, 9.

A atriz levou quatro de seus filhos - Zahara, 14, Shiloh, 12 e os gêmeos Vivienne e Knox, 10 - para conferir a premiere do filme Dumbo, em que Farrell interpreta o ex-artista de circo Holt Farrier.

Angelina Jolie é dona de um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel em "Girl, Interrupted" (1999) e três Globo de Ouro por "George Wallace" (1997), "Gia" (1998) e "Girl, Interrupted" (1999).