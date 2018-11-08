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Angélica e Zezé Di Camargo falam sobre suposto romance no passado

'Acho muito feio inventar histórias dos outros, mas quando envolve famílias, eu acho irresponsável mesmo', disparou a apresentadora em suas redes sociais

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 14:48
Zezé Di Camargo e Angélica: os dois rebatem rumores de suposto romance Crédito: Montagem Gazeta Online
A polêmica envolvendo Angélica e Zezé di Camargo começou após uma fala de Leão Lobo. O jornalista declarou que, antes de Luciano Huck, a apresentadora teria mantido um romance secreto com o cantor sertanejo.
Diante da repercussão, Angélica correu para as redes sociais e desabafou: "Acho muito feio inventar histórias dos outros, mas quando envolve famílias, eu acho irresponsável mesmo. É mentira, né, gente? Mentira". Ela ainda declarou que conhece a ex-mulher de Zezé, Zilu Camargo, e que tem amizade com as filhas do casal.
"Elas são minhas amigas. Muita irresponsabilidade. Eu respeito muito as famílias todas e quero respeito com a minha também. É uma notícia que dá até vontade de rir. Antiga, coisa velha, que não existe. Inventada. Mas envolve pessoas que gosto e respeito, então não curti", concluiu Angélica.
Zezé di Camargo também usou as redes sociais para esclarecer a história e falou diretamente à Leão Lobo. "Isso que você falou em relação a mim com uma pessoa que eu tenho o maior carinho, maior respeito e conheço desde pequena. Conheço a família toda, o marido dela é meu amigo, não tem fundamento nenhum, pelo amor de Deus!", disse o cantor. Ele também deu um recado: "Pensa direito no que vai falar porque envolve famílias, envolve pessoas que a gente gosta, amigos".
Angélica criticou a postura de Leão Lobo: "Gente, estou muito chocada. Incrível como as pessoas são irresponsáveis! Se dizem jornalistas e acabam mandando coisas que outros replicam, aí vira uma bola de neve, então, resolvi falar", declarou nas redes sociais.

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