Angélica anuncia novo programa na TV em 2020

está dando saudade, mas por pouco tempo. É que em abril do ano que vem a loira terá uma nova atração para comandar, segundo entrevista exclusiva que a esposa dedeu à revista Quem.

"O programa volta em abril do ano que vem. Vai ser um programa muito autoral. Não posso dar mais detalhes", disse ela à reportagem, durante o aniversário de Preta Gil. "Vai ser um momento muito gostoso para mim porque eu tive tempo de descansar", continuou.