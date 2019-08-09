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O retorno

Angélica anuncia novo programa na TV em 2020

Loira descartou possível ida para as novelas da Globo em entrevista exclusiva à Quem

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 06:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 06:49
Crédito: Brunno Rangel
Angélica está dando saudade, mas por pouco tempo. É que em abril do ano que vem a loira terá uma nova atração para comandar, segundo entrevista exclusiva que a esposa de Luciano Huck deu à revista Quem.
"O programa volta em abril do ano que vem. Vai ser um programa muito autoral. Não posso dar mais detalhes", disse ela à reportagem, durante o aniversário de Preta Gil. "Vai ser um momento muito gostoso para mim porque eu tive tempo de descansar", continuou. 
Na mesma oportunidade, a bonita descartou os rumores de que estaria pensando em atuar em novelas: "Novela por enquanto não. É só especulação". 

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