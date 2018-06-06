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Grávida

Angel Candice Swanepoel exibe barrigão de grávida em praia de Vitória

A top model sul-africana estava na companhia do filho, Anacã, e de amigas, na tarde desta terça-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 11:58

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 11:58

A angel Candice Swanepoel está prestes a dar à luz e curtiu um dia de sol em Vitória, no Espírito Santo, nesta terça-feira (5). A modelo sul-africana estava com amigas e com o filho, Anacã, enquanto relaxava em uma cadeira na areia e mexia no celular. 
> Candice Swanepoel já procurou terreno para construir casa em Itaúnas
Candice é casada com o modelo capixaba Hermann Nicoli e tem frequentado mais o Brasil e o Estado no fim da gravidez. Em abril deste ano ela já havia sido flagrada passeado com Anacã e uma outra amiga, em uma praça de Vitória. Com 29 anos, ela é uma das angels da Victoria's Secret mais famosas. 

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