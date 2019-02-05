Andy Warhol vira garoto-propaganda de hambúrguer 30 anos depois de morto

Crédito: Reprodução/Instagram

Andy Warhol morreu em 1987, há mais de 30 anos -mesmo assim, estrelou um comercial de 45 segundos neste domingo (3), durante o Super Bowl, a competição de futebol americano que é um dos principais eventos esportivos e de entretenimento do mundo.

O clipe minimalista mostra o símbolo da pop art desembrulhando e comendo um sanduíche do Burger King devidamente melecado no ketchup. Praticamente não há falas, apenas um som ambiente e uma hashtag no fim: #EatLikeAndy ("comam como Andy", em português).

A questão que rondou a cabeça de muitos espectadores ao redor do mundo é como o artista foi estrelar um comercial da empresa mesmo após três décadas de sua morte?

A resposta está em um longa-metragem de 1982 chamado "66 Scenes From America", feito pelo dinamarquês Jorgen Leth. Nele, o diretor investiga a diferentes aspectos do dia a dia americano -e, entre as cenas, está Warhol desembrulhando e comendo um hambúrguer Whopper em Nova York. Foi um trecho da produção que se tornou o comercial do fast food neste domingo.

O filme completo de Leth pode ser visto no YouTube.