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Art pop

Andy Warhol vira garoto-propaganda de hambúrguer 30 anos depois de morto

A questão que rondou a cabeça de muitos espectadores ao redor do mundo é como o artista foi estrelar um comercial da empresa mesmo após três décadas de sua morte?

Publicado em 

05 fev 2019 às 10:58

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 10:58

Crédito: Reprodução/Instagram
Andy Warhol morreu em 1987, há mais de 30 anos -mesmo assim, estrelou um comercial de 45 segundos neste domingo (3), durante o Super Bowl, a competição de futebol americano que é um dos principais eventos esportivos e de entretenimento do mundo.
O clipe minimalista mostra o símbolo da pop art desembrulhando e comendo um sanduíche do Burger King devidamente melecado no ketchup. Praticamente não há falas, apenas um som ambiente e uma hashtag no fim: #EatLikeAndy ("comam como Andy", em português).
A questão que rondou a cabeça de muitos espectadores ao redor do mundo é como o artista foi estrelar um comercial da empresa mesmo após três décadas de sua morte?
A resposta está em um longa-metragem de 1982 chamado "66 Scenes From America", feito pelo dinamarquês Jorgen Leth. Nele, o diretor investiga a diferentes aspectos do dia a dia americano -e, entre as cenas, está Warhol desembrulhando e comendo um hambúrguer Whopper em Nova York. Foi um trecho da produção que se tornou o comercial do fast food neste domingo.
O filme completo de Leth pode ser visto no YouTube.
No entanto, de acordo com uma entrevista antiga do diretor, a propaganda quase não existiu. Isso porque Warhol teria pedido inicialmente um sanduíche do McDonald's, pois achava que o design da marca era melhor, mais arrojado. Mas, como a produção não tinha comprado um hambúrguer do concorrente para as filmagens, ele acabou optando por um Burger King.

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