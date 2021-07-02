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Governador gaúcho

Andréia Sadi, Huck e famosos elogiam Eduardo Leite ao se assumir gay

O político do PSDB falou sobre homossexualidade e se declarou gay pela primeira vez publicamente no programa Conversa com Bial, da TV Globo

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:19
Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Crédito: Reprodução/Twitter
Famosos como o apresentador Luciano Huck, 49, a jornalista Andréia Sadi, 34, e o cantor Tico Santa Cruz, 43, publicaram mensagens de apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O político do PSDB falou sobre homossexualidade e se declarou gay no programa Conversa com Bial, da TV Globo.
"O exemplo de transparência de Eduardo Leite entra para a história do Brasil como um divisor de águas. O governador do RS mostra fina sintonia com o espírito deste novo tempo", escreveu Huck.
Andréia Sadi diz torcer para que o mundo melhore e seja menos preconceituoso. "É isso, governador: 'deveríamos viver num país em que isso fosse uma não-questão'. Que possamos viver em um país que respeita os outros, que criminaliza a homofobia", postou.
O comediante Rafinha Bastos, 44, que também é gaúcho, mandou suas felicitações ao conterrâneo. "Coisa linda, governador. Muita força e felicidade pra ti."
Tico Santa Cruz publicou mensagem em que considera "admirável sua coragem e dignidade". Já o ator Hugo Bonemer, 34, disse que foi um "ato de coragem". "Ao sair do armário publicamente, um profissional esta sujeito a uma serie de riscos", pontuou ele que é homossexual.
Na opinião de Felipe Andreoli, 41, apresentador do Globo Esporte (Globo), "deveria ser normal" uma pessoa se assumir gay. Ele o parabenizou pela coragem.
O repórter da Globo Pedro Figueiredo, que recentemente foi alvo de ataques homofóbicos por causa de seu relacionamento com o repórter Erick Rianelli, foi outro que mandou suas felicitações.
"Parabéns pelo seu posicionamento, governador. Se tem um espaço onde ainda era difícil nos vermos representados era na política. Não interessa sua ideologia nem questões partidárias. Tenho certeza de que seu gesto é importante para todos nós LGBTs."
No Conversa com Bial, Eduardo falou primeira vez publicamente sobre o tema. "Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto [Barack] Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", disse Leite.

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