Andrea Nóbrega é internada com suspeita de H1N1

Andréa Nóbrega aguarda resultado de novos exames Crédito: Divulgação/Record

A empresária e atriz Andrea Nóbrega está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo desde a sexta-feira, 12.

Inicialmente, havia suspeita de pneumonia, mas após uma bateria de exames os médicos optaram por isolá-la em um quarto, já que os resultados iniciais e os sintomas apresentados levantaram a hipótese de ela ter contraído H1N1.

"Parece piada. Na quinta feira (12), vim para o hospital cuidar da Maria Fernanda, que está internada para tratar de uma infecção renal. Minha filha está no quarto e eu estou isolada em outro devido a suspeita de H1N1. É muito triste!", disse Andrea através de sua assessoria de imprensa.