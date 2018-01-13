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Saúde

Andrea Nóbrega é internada com suspeita de H1N1

Ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega está num quarto isolado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 17:39

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 17:39

Andréa Nóbrega aguarda resultado de novos exames Crédito: Divulgação/Record
A empresária e atriz Andrea Nóbrega está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo desde a sexta-feira, 12.
Inicialmente, havia suspeita de pneumonia, mas após uma bateria de exames os médicos optaram por isolá-la em um quarto, já que os resultados iniciais e os sintomas apresentados levantaram a hipótese de ela ter contraído H1N1.
"Parece piada. Na quinta feira (12), vim para o hospital cuidar da Maria Fernanda, que está internada para tratar de uma infecção renal. Minha filha está no quarto e eu estou isolada em outro devido a suspeita de H1N1. É muito triste!", disse Andrea através de sua assessoria de imprensa.
Ela ainda aguarda os resultados de novos exames para saber seu real diagnóstico e o tratamento ao qual será necessário ser submetida.

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