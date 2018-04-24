Ana Paula, do 'BBB 18', vai se afastar da internet para evitar ataques

A "bruxinha" do "Big Brother Brasil 18" anunciou nesta segunda-feira (23) que vai se afastar das redes sociais. A imagem, com a palavra "luto" em destaque, diz que a decisão foi tomada "pelo fim dos ataques de ódio", como diz a publicação.
Na casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula causou polêmica com alguns comentários, principalmente, contra a ganhadora desta edição, Gleici. Antes da estreia, a "bruxinha" era até uma das favoritas ao título de nova milionária, mas acabou ganhando um posto no time das vilãs e foi a terceira a ser eliminada do reality. Ela teve 89,85% dos votos. Veja a imagem compartilhada nas redes sociais: