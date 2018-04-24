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Solução

Ana Paula, do 'BBB 18', vai se afastar da internet para evitar ataques

Ex-sister era preferia ao prêmio antes de entrar na casa

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 12:14
Ana Paula do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
A "bruxinha" do "Big Brother Brasil 18" anunciou nesta segunda-feira (23) que vai se afastar das redes sociais. A imagem, com a palavra "luto" em destaque, diz que a decisão foi tomada "pelo fim dos ataques de ódio", como diz a publicação. 
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Na casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula causou polêmica com alguns comentários, principalmente, contra a ganhadora desta edição, Gleici. Antes da estreia, a "bruxinha" era até uma das favoritas ao título de nova milionária, mas acabou ganhando um posto no time das vilãs e foi a terceira a ser eliminada do reality. Ela teve 89,85% dos votos. Veja a imagem compartilhada nas redes sociais:
Ana Paula do "BBB 18" vai abandonar redes sociais Crédito: Reprodução

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