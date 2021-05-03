Ana Maria dá volta por cima ao assumir falhas e rir de si mesma na web

O que Ana Maria fez? Deu risada e foi além: levou o seu erro e as piadas em torno dela para o palco do Mais Você do dia 26, uma segunda. "Eu realmente botei uma palavra a mais, porque Viih Tube e YouTube estão ali, então saiu o nome YouTube mesmo", afirma a apresentadora, aos risos. "A vida é assim mesmo, não adianta você ficar chateado [com uma falha sua]."