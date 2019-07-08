Corrigida por Louro José

Ana Maria confunde João Gilberto com Gil e parabeniza Felipão por seleção

A semana não começou muito bem para a apresentadora Ana Maria Braga, 70

Publicado em 8 de julho de 2019 às 17:58 - Atualizado há 6 anos

Ana Maria Braga e Louro José Crédito: Divulgação/GShow | Arquivo

A semana não começou muito bem para a apresentadora Ana Maria Braga, 70. No ar todas as manhãs com o programa Mais Você, ela sempre inicia todas as edições matinais com o famoso bordão "Acorda, menina" e, em seguida, dá as principais notícias do dia anterior.

Na ocasião desta segunda-feira (8), Ana Maria começou a falar sobre os principais acontecimentos do final de semana e confundiu nomes importantes.

Para homenagear o cantor João Gilberto, que faleceu aos 88 anos neste sábado (6), em seu apartamento no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, o programa começou com a música "O Samba da Minha Terra" e, em seguida, a apresentadora falou que a faixa era do "querido Gilberto Gil". Logo após isso, seu companheiro Louro José corrigiu.

Em seguida, uma matéria sobre a vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru por 3 a 1, consagrando a 9ª vitória do Brasil na Copa América, passou no programa da Ana Maria e uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira parabenizou o técnico Felipão, 70, que atualmente trabalha no Palmeiras.

Cometendo a segunda gafe do programa, o papagaio Louro José, que está com Ana Maria durante todos os programas, rapidamente corrigiu novamente a apresentadora. "É o Tite", disse ele. "É o Tite, verdade. Estava com o Felipão na cabeça", justificou a apresentadora.

Na internet, as gafes de Ana Maria logo foram muito comentadas entre os internautas. "Ana Maria chamou João Gilberto de Gilberto Gil; Tite de Felipão; Paula Paiva de Aninha... Acorda, menina! Hoje tá difícil demais", brincou uma garota no Twitter, usando o bordão da apresentadora.

Já outro internauta pareceu entender a situação embaraçosa vivida por Ana Maria: "Ninguém é obrigado a estar 100% na segunda de manhã, não é mesmo?".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta