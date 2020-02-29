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Ainda em tratamento

Ana Maria Braga retorna ao comando do 'Mais Você' na próxima segunda

Apresentadora estava de férias e começou tratamento contra câncer no pulmão

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 19:39
Ana Maria Braga e o papagaio Louro José Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Ana Maria Braga, 70, já tem data para retornar ao posto do Mais Você. Será na próxima segunda-feira (2), junto de Louro José.
A apresentadora teve de deixar a atração dias antes do início oficial de suas férias por conta do tratamento de um câncer de pulmão. Desde então, Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini comandaram o matutino.
A notícia foi dada pela própria dupla no Bom Dia Brasil desta sexta-feira (28). Durante as férias, Ana Maria Braga se casou com o francês Johnny Lucet, 55. O anúncio foi feito no programa Mais Você (Globo) de segunda-feira (10) pelos apresentadores Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta.

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