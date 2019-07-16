Ana Maria Braga faz churrascão em sua cobertura; fotos

Ana Maria Braga quis comemorar o fim de mais uma temporada de "SuperChef" em grande estilo. Desta vez, a apresentadora abriu as portas de sua mansão, uma cobertura de frente para a praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, para receber os participantes do reality culinário com um churrascão. A festa aconteceu na tarde desta segunda-feira (15).
Xande de Pilares foi o responsável por animar a galera e o grande vencedor da competição, o ator Nando Rodrigues, foi dos que mais mostrou os bastidores do evento.
Além dele, Solange Couto e Valesca Popozuda também se mostraram maravilhadas com o luxo da residência da global.