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Após SuperChef

Ana Maria Braga faz churrascão em sua cobertura; fotos

Apresentadora abriu as portas de sua mansão para comemorar o fim do SuperChef, concurso culinário do 'Mais Você'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2019 às 12:34

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 12:34

Ana Maria Braga quis comemorar o fim de mais uma temporada de "SuperChef" em grande estilo. Desta vez, a apresentadora abriu as portas de sua mansão, uma cobertura de frente para a praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, para receber os participantes do reality culinário com um churrascão. A festa aconteceu na tarde desta segunda-feira (15). 
O ator Nando Rodrigues, vencedor do SuperChef, do "Mais Você", mostra festão com churrascada que Ana Maria Braga fez para os competidores em sua mansão, uma cobertura de frente para o mar de São Conrado, no Rio Crédito: Reprodução/instagram @nandorodrigues__
Crédito: Reprodução/instagram @nandorodrigues__
Xande de Pilares foi o responsável por animar a galera e o grande vencedor da competição, o ator Nando Rodrigues, foi dos que mais mostrou os bastidores do evento.
Crédito: Reprodução/instagram @nandorodrigues__
Além dele, Solange Couto e Valesca Popozuda também se mostraram maravilhadas com o luxo da residência da global. 

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