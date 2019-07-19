Falou tudo

Ana Maria Braga abre o jogo sobre pobreza: "Passei até fome"

A apresentadora do "Mais Você" fez participação especial no "Lady Night", de Tatá Werneck

Publicado em 19 de julho de 2019 às 12:44 - Atualizado há 6 anos

Ana Maria Braga é convidada de Tatá Werneck no "Lady Night" Crédito: Multishow/Reprodução

Ana Maria Braga foi a convidada especial de Tatá Werneck em seu "Lady Night", nesta quinta-feira (18). Durante a atração, a loira lembrou vários momentos da carreira, mas não abriu mão de falar da infância.

"Meu pai era muito rígido. Me colocou em um internato. Mas eu saí de casa bem nova", disse, completando: "Cheguei até a passar fome depois que deixei a família", revelou a loira para a comediante. "Hoje em dia gosto da geladeira da minha casa sempre cheia. Só quem já não teve o que comer sabe o que é isso".

Sobre a vida amorosa, a loira só falou que segue solteira, mas diz que ainda tem o sonho de encontrar alguém especial. "Acredito na vida a dois e no amor", arrematou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta