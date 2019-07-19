Ana Maria Braga abre o jogo sobre pobreza: "Passei até fome"

Publicado em 19 de julho de 2019 às 12:44
Ana Maria Braga foi a convidada especial de Tatá Werneck em seu "Lady Night", nesta quinta-feira (18). Durante a atração, a loira lembrou vários momentos da carreira, mas não abriu mão de falar da infância.
"Meu pai era muito rígido. Me colocou em um internato. Mas eu saí de casa bem nova", disse, completando: "Cheguei até a passar fome depois que deixei a família", revelou a loira para a comediante. "Hoje em dia gosto da geladeira da minha casa sempre cheia. Só quem já não teve o que comer sabe o que é isso".
Sobre a vida amorosa, a loira só falou que segue solteira, mas diz que ainda tem o sonho de encontrar alguém especial. "Acredito na vida a dois e no amor", arrematou.
