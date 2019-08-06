Rápido

Ana Hickmann quer engravidar do segundo filho em 2019

"Peço para papai do céu deixar acontecer logo", disse ela

Publicado em 6 de agosto de 2019

Crédito: Reprodução/Instagram @ahickmann

A apresentadora Ana Hickmann, 35, contou nesta segunda-feira (5) que deseja engravidar até o final deste ano. Ela e o marido, Alexandre Corrêa, já são pais de Alexandre, 5.

"Peço para papai do céu deixar acontecer logo. Vontade [de engravidar] a gente tem, e se Deus quiser até o final desse ano. Espero que sim, espero muito que sim", disse ela em entrevista à reportagem, durante evento de lançamento de sua nova coleção de óculos em parceria com a GO Eyewear, em São Paulo.

A apresentadora do Hoje em Dia (Record), que completa 14 anos no ar, também falou sobre sua nova empreitada no Youtube. Em seu canal, que já soma 745 mil inscritos, ela mostra sua intimidade, sua casa e faz receitas de família.

O novo projeto teve apoio do marido e da própria Record. "Eles [a direção da Record] têm um jeito de pensar muito parecido com o meu. As redes sociais não vieram para competir com a TV, e sim para somar forças", completa.

"Eu me redescobri como comunicadora. O público do Youtube, do Instagram e da TV são pessoas diferentes, e o que eu tento fazer é aproximar essas pessoas. É trazer o público da TV para a internet, e da internet para a TV. É ser multiplataforma", conta.

Sobre ter sua intimidade exposta no Youtube, ela acredita que ser natural e espontânea também passaram a ser exigências do público de forma geral.

"Eu percebo que o nosso programa [Hoje em Dia] vem caminhando para aquilo que a gente vem fazendo hoje no Youtube. Embora a gente faça jornalismo, hard news, tenha um roteiro para seguir, cada vez mais a gente se aproxima da intimidade e da naturalidade", diz.

"É inevitável: a gente termina um quadro [no programa], ou de saúde, ou de moda, por exemplo, e a gente continua o quadro no Instagram ou no IGTV, tirando dúvidas", explica.

Hickmann falou também sobre a parceria de mais de 18 anos que tem com a marca de óculos GO Eyewear. Segundo ela, essa parceria proporcionou um dos momentos mais emocionantes da vida da apresentadora: quando ela chorou ao ver a sua marca exposta em uma vitrine de Paris.

"Fiquei emocionada ao ver minha linha de óculos em Paris, uma cidade onde eu tanto ralei como modelo na década de 1990 (..) Nunca sonhei em ter esse espaço todo. A gente lança tendência em outros países. Fico emocionada quando vejo as gringas postando e me marcando."

CONSUMO

Ana Hickmann disse que procura adotar e passar para o filho uma atitude de consumo consciente dentro de casa. Ela conta que o menino costuma separar sacolas de brinquedos para doar. "A gente sempre separa junto com ele, mas esses dias ele me surpreendeu e separou algumas peças sozinho", contou Ana. "Ele falou: 'Mãe, não preciso mais, já sou grande, vou dar para outra criança'", complementou.

Ela também revelou que costuma dar roupas para as irmãs ou para instituições de caridade, embora admita que não tenha ideia de quantos óculos ou sapatos possui. "Eu perdi as contas de quantos óculos eu tenho. As duas primeiras coleções da marca eu ainda tenho guardada. Sapatos com certeza já passam de mil", confessa.

