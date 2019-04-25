Ana Hickmann está sendo ameaçada por fã, diz marido

O empresário Alexandre Correa, marido de, afirmou pelo Instagram na quarta-feira, 24, que a apresentadora voltou a. Em 2016, um homem chamado Rodrigo de Pádua ameaçou Ana com uma arma, apósem que ela estava.

"A Ana está sendo ameaçada de maneira covarde por esse cidadão que diz ser Erinaldo Santos Silva", escreveu Correa na rede social. "A atitude dele tem sido idêntica a do Rodrigo de Pádua, o que nos causa pânico e nos deixa em total estado de alerta novamente", completou.