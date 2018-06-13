Ana Furtado mostra técnica para reduzir queda de cabelo em tratamento

"Ontem fiz minha segunda sessão de. E a sensação é de que essa foi menos difícil do que a primeira", contou a apresentadoraem seu Instagram.

Ana ainda revelou que passa por um processo para evitar a queda de seus cabelos por conta do tratamento: "Na foto, estou sendo preparada para a crioterapia. Trata-se de uma técnica que utiliza uma touca recheada com gel térmico, atingindo temperaturas negativas (-10ºC, no meu caso)."