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Crioterapia

Ana Furtado mostra técnica para reduzir queda de cabelo em tratamento

Apresentadora já passou por duas sessões de quimioterapia

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 12:00
"Ontem fiz minha segunda sessão de quimioterapia. E a sensação é de que essa foi menos difícil do que a primeira", contou a apresentadora Ana Furtado em seu Instagram.
Ana ainda revelou que passa por um processo para evitar a queda de seus cabelos por conta do tratamento: "Na foto, estou sendo preparada para a crioterapia. Trata-se de uma técnica que utiliza uma touca recheada com gel térmico, atingindo temperaturas negativas (-10ºC, no meu caso)."
"Esse resfriamento no couro cabeludo é muito doloroso, mas reduz a quantidade de quimioterápicos que chegam até os bulbos capilares, diminuindo a queda de cabelos", concluiu.

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