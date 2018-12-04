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Tratamento

Ana Furtado inicia quarta semana de radioterapia: 'Está tudo bem'

Apresentadora também revelou como está tratando a pele para protegê-la da radiação

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 11:58
A apresentadora Ana Furtado Crédito: Reprodução/Instagram @aanafurtado
Após concluir quimioterapia, a apresentadora Ana Furtado está fazendo radioterapia. Nesta segunda-feira, 3, ela iniciou a quarta semana do tratamento, disse que "está tudo bem" e falou sobre as orientações que está seguindo para manter a pele saudável.
Os cuidados têm o objetivo de evitar prejuízos na área tratada com radiação e ajudar no tratamento como um todo.
Segundo Ana, a pele fica "bastante castigada" devido à radiação, e ela está usando sabonetes, cremes e peças íntimas específicas para se proteger. Mas ela alerta: "Essa é uma fórmula que está dando certo para mim e que foi indicada pelo meu médico. Os efeitos da radio podem variar muito de acordo com o tipo de radiação, quantidade, estado de saúde do paciente e medicamentos usados. Portanto, é muito importante que você siga os cuidados e produtos recomendados pelo seu médico", disse.
Para evitar o ressecamento da pele, ela toma banho uma vez por dia, usa sabonete de glicerina e passa creme hidratante três vezes por dia. Não ficar exposta ao sol e tomar bastante água são outras orientações que ela está seguindo.
No Instagram Stories, ela detalhou melhor cada uma das recomendações e reforçou que o método é individualizado, ou seja, cada paciente deve seguir as orientações do próprio médico.
Com sessões diárias de radioterapia, a apresentadora se mostra otimista e incentiva quem passa pelo mesmo processo. "Mantenha a fé, confiança e esperança no sucesso do tratamento. Já está comprovado que o otimismo e pensamento positivo ajudam muito para isso", afirmou.
Ana Furtado revelou a luta contra o câncer de mama em maio deste ano. Na ocasião, ela já tinha feito a cirurgia para retirada do tumor. A apresentadora disse que descobriu a doença após um autoexame e uma mamografia e, por isso, também ressaltou a importância do autoexame.

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