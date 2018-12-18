Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SAÚDE

Ana Furtado comemora fim de tratamento contra câncer

Apresentadora fez cirurgia para retirada do tumor na mama, quimioterapia e radioterapia

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 20:17
Ana Furtado revelou a luta contra o câncer de mama em maio de 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @aanafurtado
Ana Furtado dividiu com seus seguidores no Instagram a felicidade de receber alta médica após finalizar o tratamento contra o câncer de mama. A atriz e apresentadora publicou um vídeo nesta segunda-feira, 17, ao lado do médico Fernando Maluf, oncologista dela. "Que felicidade, estou recebendo alta", anunciou.
"Ana Furtado terminou o tratamento do jeito mais incrível que alguém pode cruzar essa linha, com disciplina, sorrindo, alegria extrema", contou Maluf. "Vitória! Agora, sim, acabou", disse Ana.
A apresentadora fez a última sessão de radioterapia na sexta-feira, dia 14, quando também compartilhou um vídeo em que celebra o momento com a filha e a mãe.
"A vida é movimento e transformação. Tudo o que nos acontece tem um sentido para estar acontecendo. Para nos fazer mais fortes. Para sermos capazes de compreender com mais profundidade o sentido da existência. Apreciem cada momento. Cada segundo de vida é um privilégio", escreveu ela na legenda.
Ana Furtado revelou a luta contra o câncer de mama em maio deste ano. Na ocasião, ela já tinha feito cirurgia para retirada do tumor. A apresentadora disse que descobriu a doença após um autoexame e uma mamografia e, por isso, também ressaltou a importância do autoexame.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados