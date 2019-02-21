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Ana Furtado assume cabelo curto após tratamento: 'Repaginada e feliz'

Jornalista diz que doença a fez aprender mais do que sofrer, mesmo com as dores e a incerteza sobre o futuro

Publicado em 

20 fev 2019 às 21:54

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 21:54

20/02/2019 - Jornalista Ana Furtado exibe novo visual nas redes sociais, após vencer o câncer de mama Crédito: Instagram / @aanafurtado
Ana Furtado publicou nesta quarta-feira, 20, uma foto do seu novo visual. Depois de diversas mudanças capilares devido ao câncer de mama, a jornalista assumiu o cabelo curto e se considera uma "guerreira vitoriosa, repaginada e feliz".
Ela afirma que a doença, descoberta há quase um ano, a fez descobrir uma força que até então não sabia que tinha e que aprendeu mais do que sofreu, mesmo com as dores físicas e a incerteza sobre o futuro. "Tive temores e fraquezas. Começar a perder o cabelo foi um deles. Não podia controlar a queda", revela.
A apresentadora perdeu 30% dos pelos capilares na quimioterapia e usou tiras para manter o visual. No entanto, Ana Furtado precisa tomar um remédio, pelos próximos cinco anos, que inibe a produção de hormônios e diminui o crescimento do cabelo, o que a fez ressignificar a situação.
"O corte curto é uma forma de agradecer ao meu cabelo por tudo. Por ter sido tão forte. E em retribuição dar a ele a chance de se renovar por completo", afirma.
Leia o relato na íntegra:

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