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Televisão

Ana Clara terá programa sobre The Voice Kids no Globoplay

Apresentadora vai receber convidados, participantes e técnicos

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 18:41
A ex-BBB Ana Clara vai ganhar um programa na TV Globo
A ex-BBB Ana Clara vai ganhar um programa na TV Globo Crédito: Instagram/anaclaraac
Ana Clara Lima, 24, vai comandar mais um programa sobre reality shows. Desta vez será sobre The Voice Kids, atração musical da Globo que estreia no próximo domingo (6). A novidade foi anunciada nesta segunda (31), em evento virtual com jornalistas.
O programa de Ana Clara começa na sexta (11), e será exibido no Globoplay. Ela vai receber convidados especiais, técnicos e participantes para repercutir o que rolou na atração. A sexta temporada do programa musical será apresentada por Márcio Garcia ao lado de Thalita Rebouças e dos técnicos Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló.
Ana Clara ficou conhecida ao participar do Big Brother Brasil 18 ao lado do pai, Ayrton Lima -a dupla terminou em terceiro lugar. Naquela edição, a vencedora foi Gleici Damasceno, e o segundo lugar ficou para Kaysar Dadour --atualmente, os dois participam de No Limite.
Ela foi contratada pela Globo após deixar o programa de confinamento da emissora e participou como repórter do extinto Vídeo Show, e também, do próprio BBB. Em 2021, Ana Clara se destacou como apresentadora do #RedeBBB e, após ser elogiada pelo diretor Boninho, ganhou um programa nas tardes da Globo em abril: o Plantão BBB, em que abordava os principais acontecimentos da atração.
A quinta temporada do reality The Voice kids terminou com a vitória de Kauê Penna. Ele teve 50,5% dos votos populares, superando Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz, e conquistando prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music. O adolescente era do time do técnico Carlinhos Brown.

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