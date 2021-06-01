Ana Clara terá programa sobre The Voice Kids no Globoplay

A ex-BBB Ana Clara vai ganhar um programa na TV Globo Crédito: Instagram/anaclaraac

Ana Clara Lima, 24, vai comandar mais um programa sobre reality shows. Desta vez será sobre The Voice Kids, atração musical da Globo que estreia no próximo domingo (6). A novidade foi anunciada nesta segunda (31), em evento virtual com jornalistas.

O programa de Ana Clara começa na sexta (11), e será exibido no Globoplay. Ela vai receber convidados especiais, técnicos e participantes para repercutir o que rolou na atração. A sexta temporada do programa musical será apresentada por Márcio Garcia ao lado de Thalita Rebouças e dos técnicos Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló.

Ana Clara ficou conhecida ao participar do Big Brother Brasil 18 ao lado do pai, Ayrton Lima -a dupla terminou em terceiro lugar. Naquela edição, a vencedora foi Gleici Damasceno, e o segundo lugar ficou para Kaysar Dadour --atualmente, os dois participam de No Limite.

Ela foi contratada pela Globo após deixar o programa de confinamento da emissora e participou como repórter do extinto Vídeo Show, e também, do próprio BBB. Em 2021, Ana Clara se destacou como apresentadora do #RedeBBB e, após ser elogiada pelo diretor Boninho, ganhou um programa nas tardes da Globo em abril: o Plantão BBB, em que abordava os principais acontecimentos da atração.