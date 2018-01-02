Ana Carolina se declara para Letícia Lima: "Amor e cumplicidade"

Publicado em 2 de janeiro de 2018 às 15:06
- Atualizado há 6 anos
Para marcar o início do ano com muito carinho, Ana Carolina publicou a primeira foto de 2018 ao lado da namorada, Letícia Lima, no Instagram nesta terça-feira (2).
"Cinco reveillons de amor e muita cumplicidade! 5 é um número de movimento, de velocidade, é um número trangressor, símbolo da evolução. @aleticialima #primeirapostagemdoano", escreveu a cantora.
