Ana Carolina se declara para Letícia Lima: "Amor e cumplicidade"

Ana Carolina se declara para Letícia Lima: "Amor e cumplicidade"

Cantora publicou a primeira foto de 2018 ao lado da namorada

Com informações da Revista Quem

Publicado em 2 de janeiro de 2018 às 15:06

 - Atualizado há 6 anos

Ana Carolina e Letícia Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Para marcar o início do ano com muito carinho, Ana Carolina publicou a primeira foto de 2018 ao lado da namorada, Letícia Lima, no Instagram nesta terça-feira (2).

"Cinco reveillons de amor e muita cumplicidade! 5 é um número de movimento, de velocidade, é um número trangressor, símbolo da evolução. @aleticialima #primeirapostagemdoano", escreveu a cantora.

