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Eles querem brincar

Amigos do príncipe George são investigados para brincar no Palácio

Filho de Kate Middleton e príncipe William convidou coleguinhas para irem brincar com ele em Kesington, mas todos terão que ter os currículos verificados antes
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 set 2019 às 11:01

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 11:01

Crédito: Kensington Royal/Divulgação
Príncipe George, de 6 anos, convidou alguns coleguinhas para irem brincar com ele no Palácio de Kensington. Mas, de acordo com o Daily Mail, a entrada dos amigos não será fácil assim: todos terão que se submeter a uma investigação antes. 
Isso tudo porque a côrte britânica tem um protocolo de segurança que é recheado de burocracia para qualquer visitante que não é membro da realeza poder circular pelos ambientes nobres do Reino Unido. No entanto, fontes ligadas à família dizem que os pais da criança, Kate Middleton e príncipe William, estão felizes em poder dar uma vida mais normal ao filho, que poderá receber os amiguinhos em casa. 
George estuda na Thoma's Battersea, em Londres, na Inglaterra. Lá, o pequeno é chamado George de Cambridge. Uma vaga na escola custa cerca de R$ 71 mil anuais. 

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