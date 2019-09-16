Amigos do príncipe George são investigados para brincar no Palácio

Príncipe George, de 6 anos, convidou alguns coleguinhas para irem brincar com ele no Palácio de Kensington. Mas, de acordo com o Daily Mail, a entrada dos amigos não será fácil assim: todos terão que se submeter a uma investigação antes.
Isso tudo porque a côrte britânica tem um protocolo de segurança que é recheado de burocracia para qualquer visitante que não é membro da realeza poder circular pelos ambientes nobres do Reino Unido. No entanto, fontes ligadas à família dizem que os pais da criança, Kate Middleton e príncipe William, estão felizes em poder dar uma vida mais normal ao filho, que poderá receber os amiguinhos em casa.
George estuda na Thoma's Battersea, em Londres, na Inglaterra. Lá, o pequeno é chamado George de Cambridge. Uma vaga na escola custa cerca de R$ 71 mil anuais.