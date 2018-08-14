Música

Alok grava clipe em favelas do Rio com cantora norueguesa

O lançamento da música está previsto para o dia 17 de agosto

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 12:17

Redação de A Gazeta

Crédito: Reprodução/Instagram @alok
Gravando seu novo clipe, "Favela", o DJ Alok fez uma parceria com a cantora norueguesa Ina Wroldsen no Vidigal e na comunidade Tavares Bastos, no Rio de Janeiro. Em cenas divulgadas em suas redes sociais, Alok aparece no comando de uma festa no Bar da Laje, no Vidigal, e pelas ruas da Tavares Bastos com crianças dançando, enquanto Ina solta a voz. 
A cantora ficou conhecida internacionalmente depois que cantou How Deep is Your Love, com Calvin Harris. Ela também é compositora de músicas de artistas como Britney Spears, Shakira, One Direction, Demi Lovato à Shine it On de Wanessa Camargo. O clipe, segundo o jornal Extra, tem direção do diretor norte-americano Bill Kirstein, que já assinou trabalhos de artistas como Britney Spears e Justin Timberlake.
A cantora comemorou nas redes sociais a parceria com o DJ brasileiro: "Eu estou tão feliz por finalmente anunciar que meu novo single, 'Favela', sairá nesta sexta. Eu já estou no Brasil com o Alok filmando o vídeoclipe. Eu não posso esperar para todos vocês assistirem", escreveu no Instagram.
