Alok e Romana Novais descobrem que 1º filho será um menino

DJ Alok e sua esposa, Romana Crédito: Reprodução/Instagram

Alok , 27, e Romana Novais, 27, fizeram um chá revelação na tarde desta quinta-feira (15) e descobriram que o primeiro filho do casal será um menino.

O DJ brasileiro compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que os dois estouram um balão e, logo em seguida, pedaços de papel azul caem sobre eles, indicando que o bebê é do sexo masculino.

O anúncio para o público de que Romana está grávida aconteceu durante uma das apresentações de Alok no festival Tomorrowland deste ano.

"Brasil, preste atenção! Este homem vai ser papai. Façam muito barulho para Daddy Alok", brincou o apresentador, antes do DJ começar o primeiro dos três shows que fez na Bélgica.

Na ocasião do anúncio, Romana estava em seu quarto mês de gravidez, segundo o que a assessoria do DJ disse à reportagem.

Esta não é a primeira vez que o casal sente a sensação de esperar o primeiro filho. No início de 2018, Romana Novais teve um aborto espontâneo e acabou perdendo o 1º filho do casal, que estava com sete semanas de vida.