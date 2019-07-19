"Daddy Alok"

Alok anuncia que vai ser pai

Antes do primeiro dos três shows que ele fará no festival, um apresentador comunicou a todos na plateia que o DJ brasileiro seria papai

Publicado em 19 de julho de 2019 às 23:23 - Atualizado há 6 anos

DJ Alok e sua esposa, Romana Crédito: Reprodução/Instagram

O DJ brasileiro Alok, de 27 anos, que está em turnê no festival Tomorrowland, na Bélgica, anunciou nesta sexta-feira (19) que será papai pela primeira vez. Sua esposa, Romana Novais, 27, está grávida de quatro meses.

Antes do primeiro dos três shows que ele fará no festival, um apresentador comunicou a todos na plateia que o brasileiro seria papai. "Brasil, preste atenção! Este homem vai ser papai. Façam muito barulho para Daddy Alok", brincou o apresentador.

A assessoria de imprensa de Alok confirmou que o casal realmente espera seu primeiro herdeiro e o tempo de gravidez de Romana. Alok subirá aos palcos do Tomorrowland mais duas vezes: no dia 21 e no dia 26 de julho.

Para o DJ, tocar em um festival tão reconhecido e do tamanho do Tomorrowland é a prova de que ele está no caminho correto de sua carreira. "Toda vez que eu toco aqui a ansiedade vem com a satisfação, gerando um sentimento único de agradecimento a todos que confiaram no meu trabalho. Ver isso acontecer só confirma que estou no caminho certo".

Esta não é a primeira vez que o casal sente a sensação de esperar o primeiro filho. No início de 2018, Romana Novais teve um aborto espontâneo e acabou perdendo o 1º filho do casal, que estava com sete semanas de vida.

Alok e a médica Romana se casaram em janeiro deste ano aos pés do Cristo Redendor com o nascer do sol. Em uma cerimônia reservada para as 30 pessoas mais próximas do casal, todos, inclusive o noivo, vestiram branco na ocasião.

