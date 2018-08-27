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Aline Barros é condenada a pagar R$ 200 mil a ex-funcionária

Cantora gospel não pagava as comissões do shows, diz a antiga assistente

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 19:15
Aline Barros Crédito: Divulgação
Aline Barros terá que colocar a mão no bolso. A cantora gospel deverá indenizar uma ex-assistente em R$ 200 mil. Segundo Leo dias, a antiga assistente não recebeu as comissões de shows e trabalhos feitos por Aline. O processo pode ser consultado através do número 0100337-23.2016.5.01.0021.
De acordo com o colunista, a artista tenta se esquivar da obrigação judicial. "O juiz da 21ª Vara do Trabalho determinou que Aline pagasse a quantia, mas a cantora tem oferecido crédito à ex-assistente em ações do marido Gilmar contra o Botafogo, time em que ele jogou", disse Leo Dias na publicação.
 

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