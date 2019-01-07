Alexandre Pires reclama de Gusttavo Lima após mudança em show

Crédito: Reprodução/Instagram @alexandrepires_

Os cantores Alexandre Pires, de 42 anos, e Gusttavo Lima, de 29 anos, se desentenderam na noite deste sábado (5) por conta da mudança no horários de suas apresentações na cidade catarinense de São José. "Surpreso por tamanha falta de respeito, falta de consideração", desabafou Pires nas redes sociais.

Os músicos tinham sido contratados para fazer uma apresentação na arena Petry, a partir das 22h. Inicialmente, o show seria iniciado por Alexandre Pires, mas a ordem foi alterada de última hora. Segundo Pires, por imposição da produção de Gusttavo Lima, que teria ameaçado não se apresentar caso não subisse ao palco primeiro.

"Hoje, após o almoço, ele mandou um recado à nossa equipe, que já estava montando o palco, de que não era pra montar, porque o dele seria antes e tinha que ser dessa maneira. Iniciou-se uma discussão, um bate-boca, um desgaste (...) Em quase 30 anos de carreira nunca passei por uma situação tão desagradável", disse Pires em seu Instagram.

Alexandre Pires divulgou também em suas redes sociais um vídeo em que um representante da casa explicava a alteração da programação, que teria sido solicitada pela equipe de Gusttavo Lima, por volta das 16h. O representante ainda agradece Alexandre Pires por ter aceitado a mudança e feito o show após o sertanejo.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Gusttavo Lima disse que deverá se manifestar posteriormente sobre o caso. Um vídeo, apagado das redes sociais, mas ainda circulando na internet, mostra o sertanejo ironizando a reclamação de Pires durante sua apresentação na arena Petry.