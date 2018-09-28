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JUSTIÇA

Alexandre Frota é condenado a indenizar Gilberto Gil em R$ 20 mil

No ano passado, ator tuitou que o cantor 'não poderia mais roubar recursos da Lei Rouanet'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 13:49

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 13:49

O ator Alexandre Frota Crédito: Twitter | Reprodução
A Justiça do Rio condenou Alexandre Frota a pagar R$ 20 mil em indenizações a Gilberto Gil por danos morais. Em 2017, o ator tuitou que o cantor "não poderia mais roubar livremente recursos oriundos da Lei Rouanet".
A juíza Rafaella Ávila de Souza Tuffy Felipe, da 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro, entendeu que Frota "extrapola o livre direito de informação" ao veicular afirmações desprovidas de qualquer prova, "causando danos à imagem e à honra" de Gil.
Gil entrou com o processo em outubro de 2017, contra Frota e contra o Twitter - que não terá de pagar nada pois a juíza entende que seus usuários são "cientificados de forma clara e ostensiva por meio de diferentes cláusulas dos Termos de Serviço" sobre a responsabilidade sobre o conteúdo que postam na rede social.
Alexandre Frota ainda pode recorrer da decisão. O E+ tentou contato com ele, mas ainda não obteve retorno.

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