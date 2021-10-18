Alex Escobar substituirá Tadeu Schmidt nos Gols do Fantástico

O jornalista Alex Escobar Crédito: Globo/Paulo Belote

Alex Escobar, 47, é o novo apresentador dos Gols do Fantástico. O jornalista assumirá o quadro do Fantástico (Globo) a partir do dia 21 de novembro. Tadeu Schmidt, 47, deixará o posto para apresentar o BBB 22, substituindo Tiago Leifert, 41, que anunciou que sairá da Globo em dezembro.

"É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa. Ele deixou um legado no esporte do Fantástico, que quero aproveitar. Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme", disse Escobar na noite deste domingo (17) ao assumir o posto no final do jornalístico.

"O Escobar é um companheiro querido, que eu admiro muito. Além de competente, tem carisma e simpatia enormes, além de ser um cara nota 10, corretíssimo. Nossas vidas estão entrelaçadas", elogiou Schmidt. Na bancada da atração dominical ele será substituído por Maju Coutinho, 43.

A futura apresentadora do Fantástico contou nesta segunda-feira (11) que a também jornalista Poliana Abritta, 46, a acolheu e mandou uma mensagem carinhosa para ela, ao descobrir que as duas seriam parceiras no programa dominical.