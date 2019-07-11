Home
>
Famosos
>
Alemão do Forró anuncia que será papai: "Alice vem aí"

Alemão do Forró anuncia que será papai: "Alice vem aí"

Alice é a primeira filha do casal

Gazeta Online

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 11 de julho de 2019 às 17:38

 - Atualizado há 6 anos

Alemão do Forró e a esposa, a empresária e produtora Georggia Tosatto, celebram o chá revelação de Alice, primeira filha do casal Crédito: Clodoaldo Tosatto Custodio

Alemão do Forró e sua esposa, a empresária e produtora Georggia Tosatto, serão papais. O cantor anunciou a novidade por meio das redes sociais escrevendo: "Galera, vou ser papai! Estamos grávidos. Alice vem aí. Vou ser papai de uma princesinha". 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

O festão de chá revelação aconteceu na noite desta quarta (10), em Linhares. Até então, o casal não sabia o sexo do bebê

Crédito: Clodoaldo Tosatto Custodio

Na web, os cliques já tem mais de 21 mil reações. Georggia também compartilhou fotos e escreveu: "Estamos grávidos e muito felizes. Obrigada, meu Deus. Gratidão". 

Os fãs do sertanejo só souberam elogiar o casal: "Parabéns e muitas felicidades". Outro fã, escreveu: "Que benção! Que venha com saúde". Outra internauta, arrematou: "Uma princesinha cheia de amor". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais