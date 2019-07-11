Felicidades!

Alemão do Forró anuncia que será papai: "Alice vem aí"

Alice é a primeira filha do casal

Publicado em 11 de julho de 2019 às 17:38 - Atualizado há 6 anos

Alemão do Forró e a esposa, a empresária e produtora Georggia Tosatto, celebram o chá revelação de Alice, primeira filha do casal Crédito: Clodoaldo Tosatto Custodio

Alemão do Forró e sua esposa, a empresária e produtora Georggia Tosatto, serão papais. O cantor anunciou a novidade por meio das redes sociais escrevendo: "Galera, vou ser papai! Estamos grávidos. Alice vem aí. Vou ser papai de uma princesinha".

O festão de chá revelação aconteceu na noite desta quarta (10), em Linhares. Até então, o casal não sabia o sexo do bebê.

Crédito: Clodoaldo Tosatto Custodio

Na web, os cliques já tem mais de 21 mil reações. Georggia também compartilhou fotos e escreveu: "Estamos grávidos e muito felizes. Obrigada, meu Deus. Gratidão".

Os fãs do sertanejo só souberam elogiar o casal: "Parabéns e muitas felicidades". Outro fã, escreveu: "Que benção! Que venha com saúde". Outra internauta, arrematou: "Uma princesinha cheia de amor".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta