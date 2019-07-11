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Alemão do Forró anuncia que será papai: "Alice vem aí"

Alice é a primeira filha do casal
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

11 jul 2019 às 17:38

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 17:38

Alemão do Forró e a esposa, a empresária e produtora Georggia Tosatto, celebram o chá revelação de Alice, primeira filha do casal Crédito: Clodoaldo Tosatto Custodio
Alemão do Forró e sua esposa, a empresária e produtora Georggia Tosatto, serão papais. O cantor anunciou a novidade por meio das redes sociais escrevendo: "Galera, vou ser papai! Estamos grávidos. Alice vem aí. Vou ser papai de uma princesinha". 
O festão de chá revelação aconteceu na noite desta quarta (10), em Linhares. Até então, o casal não sabia o sexo do bebê
Crédito: Clodoaldo Tosatto Custodio
Na web, os cliques já tem mais de 21 mil reações. Georggia também compartilhou fotos e escreveu: "Estamos grávidos e muito felizes. Obrigada, meu Deus. Gratidão". 
Os fãs do sertanejo só souberam elogiar o casal: "Parabéns e muitas felicidades". Outro fã, escreveu: "Que benção! Que venha com saúde". Outra internauta, arrematou: "Uma princesinha cheia de amor". 

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