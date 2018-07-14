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AMIZADE

Alcione canta música de Arlindo Cruz em visita ao amigo

Cantora entoou versos de 'O Que É o Amor', música do próprio sambista

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 00:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 00:12
Alcione visita Arlindo Cruz Crédito: Instagram / @alcioneamarrom
A cantora Alcione visitou o cantor Arlindo Cruz em sua casa nesta sexta-feira, 13, e mostrou o encontro em seu perfil no Instagram.
"Na primeira folga que tive, fui visitar meu amigo e irmão Arlindo Cruz, pois estava 'troncha' de saudade!", contou Alcione, que cantou um trecho da música O Que É o Amor, que o próprio Arlindo lançou com participação de Maria Rita.
"Cantar para ele e ver sua recuperação de perto massageou meu coração!", completou.
O sambista sofreu um AVC em março de 2017 e só conseguiu retornar para sua casa no começo do último mês de julho, após mais de 15 meses internado.

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