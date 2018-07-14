Alcione canta música de Arlindo Cruz em visita ao amigo

Alcione visita Arlindo Cruz Crédito: Instagram / @alcioneamarrom

A cantora Alcione visitou o cantor Arlindo Cruz em sua casa nesta sexta-feira, 13, e mostrou o encontro em seu perfil no Instagram.

"Na primeira folga que tive, fui visitar meu amigo e irmão Arlindo Cruz, pois estava 'troncha' de saudade!", contou Alcione, que cantou um trecho da música O Que É o Amor, que o próprio Arlindo lançou com participação de Maria Rita.

"Cantar para ele e ver sua recuperação de perto massageou meu coração!", completou.