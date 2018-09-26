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LEMBRANÇA REAL

Agora você pode comprar o anel de noivado de Meghan Markle

Publicado em

26 set 2018 às 17:46
Réplicas do anel de Meghan Markle são vendidas pelo Palácio de Buckingham Crédito: Reprodução/Instagram @hrhmeghanmarkle
Meghan Markle é a noiva do ano de 2018, e o seu casamento com o príncipe Harry, que ocorreu em maio, é comentado até hoje. Agora, os fãs da Duquesa de Sussex podem comprar uma lembrança muito especial: uma réplica do anel de noivado de Meghan.
O modelo original, desenhado pelo próprio monarca, foi feito em ouro amarelo (o favorito dela) e possui dois diamantes que pertenceram à princesa Diana.
A réplica, à venda no site do palácio por 30 libras (aproximadamente R$ 160), é feito de metal banhado com cristais brilhantes e possui aro ajustável.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Sem detidos

Homem é baleado e morto no meio da rua em Aracruz

Publicado em 03/04/2026 às 17:46
Um homem morreu após ser atingido por tiros no meio da rua no bairro Guanabara, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (3). A Polícia Militar foi ao local após uma denúncia e acionou o Samu/192, que confirmou a morte. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.
Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar compartilhando informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia: por telefone, ligue para 181; pelo computador, é possível acessar o site aqui;  já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 27 99253-8181. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Mobilização

Cachorro é resgatado após ficar preso em montanha em Domingos Martins

Publicado em 03/04/2026 às 17:22
Um cachorro chamado "Tigre" foi resgatado na encosta de uma montanha em Biriricas, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O pet ficou desaparecido por dois dias e foi localizado na segunda-feira (30), quando o tutor Hélio procurava pelo cão e ouviu latidos vindos do local.
Cachorro
Cachorro "Tigre" ficou preso em montanha e foi resgatado com ajuda dos Bombeiros em Biriricas, zona rural de Domingos Martins Crédito: Divulgação/Bombeiros
Os Bombeiros enfrentaram uma trilha de difícil acesso e precisaram usar técnicas avançadas — incluindo uso de drone — na tentativa de resgate, que se estendeu até a tarde de terça-feira (31). O cão foi se aproximando gradualmente da base da montanha e, na manhã de quarta-feira (1º), finalmente foi encontrado por familiares do tutor e por populares. 
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Levado para hospital na Serra

Explosão de botija queima vendedor de milho em São Mateus

Publicado em 03/04/2026 às 16:42
Um vendedor ambulante teve 26% do corpo queimado após a explosão de uma botija de gás em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima, de 37 anos, contou que acordou às 4h desta sexta-feira (3) para cozinhar milho para vender na praia, mas percebeu que havia um vazamento de gás. Ele fechou o registro da botija, passou uma hora fora de casa e só acendeu o fogão ao retornar, mas o gás ainda não tinha se dissipado totalmente e o acidente aconteceu. 
Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo transferiu o homem para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Ele estava consciente e estável, mas sofreu queimaduras no peito, face e todo o braço direito.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tristeza

Corpo de pescador desaparecido é encontrado em rio em Itapemirim

Publicado em 03/04/2026 às 14:41
O corpo de um pescador que estava desaparecido desde quarta-feira (1º) foi encontrado nesta sexta-feira (3) no Rio Itapemirim, na cidade de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A identidade dele não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil atuaram nas buscas e apuraram que o homem estava sozinho em seu barco quando saiu para pescar, antes de desaparecer.  Segundo o delegado Daniel Araújo, o corpo foi encontrado sem sinais de violência.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Tráfico de drogas

Polícia prende suspeito de vender drogas pelas redes sociais no Sul do ES

Publicado em 03/04/2026 às 11:38
Homem é preso vendendo drogas pelas redes sociais em Cachoeiro de Itapemirim
Homem é preso vendendo drogas pelas redes sociais em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: PMES
Um homem identificado como Saymom Procópio Gomes foi preso por suspeita de vender drogas pelo Instagram. A ação da Polícia Militar aconteceu no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (2). Segundo a corporação, os agentes receberam informações de que o suspeito, no seu perfil na rede social, publicava fotos, comercializava drogas e realizava as entregas de moto. A idade dele não foi divulgada.
Maça, como ele é conhecido, informava morar no bairro Gilson Carone, mas foi constatado que ele residia, na verdade, no bairro Aquidaban, de acordo com a PM. Após identificar o endereço correto, as equipes passaram a monitorar a movimentação do imóvel.
Quando foi abordado, ele confessou que havia drogas na residência. No local, foram apreendidas 39 unidades de PAK (tipo de haxixe de alta potência), duas buchas de maconha, um papelote de cocaína e R$ 1,1 mil em dinheiro. Ele foi conduzido para a delegacia. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Jerônimo Monteiro

Suspeito de invadir casa pelo telhado e estuprar mulher é preso no ES

Publicado em 02/04/2026 às 18:03
Um homem de 28 anos suspeito de invadir uma casa pelo telhado e estuprar uma mulher, foi preso nesta quinta-feira (2) no bairro Santa Clara, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que ele será levado para o Centro de Detenção Provisória, onde ficará à disposição da Justiça.
O crime ocorreu no dia 13 de março, no bairro Vila Brito. O nome do preso não foi divulgado. 
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
BR 101

Crianças e mãe ficam feridas em acidente de trânsito em Anchieta

Publicado em 02/04/2026 às 17:55
Mãe e duas crianças se feriram após batida entre dois carros na BR 101, em Anchieta
Mãe e duas crianças se feriram após batida entre dois carros na BR 101, em Anchieta Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor/A Gazeta
Uma mãe e duas crianças, uma de 7 e outra de 8 anos de idade, ficaram feridas em um acidente na BR 101 em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (2). De acordo com a Ecovias Capixaba, a batida ocorreu entre dois carros e mobilizou também a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, que levou as vítimas para o Pronto Atendimento da cidade.
O trânsito flui em desvio no local. 
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Melhorias

Nova estação do Aquaviário e reforma da rodoviária são entregues em Vitória

Publicado em 02/04/2026 às 17:41
Nova estação do Aquaviário, entregue nesta quinta-feira (2)
Nova estação do Aquaviário, entregue nesta quinta-feira (2) Crédito: Divulgação/Ceturb
Uma nova estação do Sistema Aquaviário, batizada de Élcio Álvares, e a reforma da Rodoviária de Vitória foram entregues pelo governo do Estado nesta quinta-feira (2). Conforme a Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros), a criação do quarto ponto das barcas fortalece e facilita a conexão com outros municípios: Vila Velha e Cariacica. Além disso, a sétima embarcação, a Rio Doce, também foi entregue, com capacidade para 130 passageiros.
O órgão ainda destacou que as intervenções feitas na rodoviária foram nas áreas de embarque e desembarque, estacionamento e pontos de táxi, facilitando a integração com outros meios de transporte. As obras tiveram um investimento de R$ 20 milhões, de acordo com a gestão estadual.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Itapina

Criminosos roubam carga de café avaliada em R$ 500 mil em Colatina

Publicado em 02/04/2026 às 15:55
Um motorista foi rendido e teve uma carga de café avaliada em mais de R$ 500 mil roubada na região de Itapina, zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu quando a vítima trafegava nas proximidades do IFES e foi abordada por dois suspeitos em um carro. Durante a ação, um dos criminosos efetuou um disparo contra o para-brisa do veículo para forçar a parada.
O motorista foi rendido, levado para uma área de pasto, amarrado e mantido sob ameaça. Após a fuga dos suspeitos, foi constatado o roubo do semirreboque carregado com 540 sacas de café, avaliadas em mais de R$ 500 mil, além de um celular e R$ 300 em dinheiro. A vítima conseguiu se soltar e acionou a Polícia Militar em um posto de combustível na região de Baixo Guandu.
Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Feminicídio

Caminhoneiro é condenado por matar ex-companheira em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 02/04/2026 às 15:37
Jhonatan Bautz Dordenoni foi condenado por matar a ex-companheira Sara da Cruz Moulin Merçon em Venda Nova do Imigrante, em 2024
Jhonatan Bautz Dordenoni foi condenado por matar a ex-companheira Sara da Cruz Moulin Merçon em Venda Nova do Imigrante, em 2024 Crédito: Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal / Polícia Civil
O caminhoneiro Jhonatan Bautz Dordenoni foi condenado a 27 anos de prisão por matar a ex-companheira em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo. Ele foi julgado na quarta-feira (1º) e vai responder por homicídio qualificado com agravantes de motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. A condenação ocorreu a pedido do Ministério Público do Estado.
O crime ocorreu dentro do apartamento de Sara da Cruz Moulin Merçon, localizado no Centro da cidade, em 8 de julho de 2024. A vítima, na época com 28 anos, foi encontrada morta no box do banheiro, com ferimentos causados por facadas. Jhonatan ainda teria fugido usando o carro do pai dela, mas foi localizado e preso no dia seguinte (9).
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal

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