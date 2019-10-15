Mudança

Afastada da TV, Bianca Rinaldi prepara canal no YouTube

'Quero me adaptar às minhas rugas que vão chegar', diz atriz, que faz 45 anos hoje

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 21:00 - Atualizado há 6 anos

A atriz Bianca Rinaldi Crédito: Divulgação

A atriz Bianca Rinaldi completa nesta terça-feira (15) 45 anos. E, segundo ela, envelhecer saudavelmente é a melhor maneira de se sentir bem, sobretudo quando o medo de agulhas é grande. "A pele vai cair, não tem jeito. Não faço nenhuma cirurgia, morro de receio, e não vejo necessidade. Quero me adaptar às minhas rugas que vão chegar", diverte-se.

Mãe das gêmeas, Beatriz e Sophia, de dez anos, Rinaldi afirma que a idade trouxe maturidade para entender melhor a vida e a ajudar a vencer os desafios diários da maternidade. "Elas estão numa fase em que já têm noção de tudo e argumentos bons para tudo. Elas me desafiam toda hora, tenho que estar preparada. Mas elas são educadas e divertidas", reforça a atriz, que afirma não ter mais vontade de engravidar: "Duas já está bom".

Seu último personagem na televisão foi a professora Leonor, da temporada 2018 de "Malhação". A atriz que tem se dedicado a criação das filhas enquanto aguarda a proposta de um novo trabalho. "Fiz alguns testes, mas ainda não tive retorno. Seriam projetos para o ano que vem."

Adepta da meditação e de aulas funcionais, a atriz afirma que seu bom condicionamento físico se deve à memória corporal da época em que foi atleta de ginástica artística durante a infância e adolescência. Ela afirma que aproveita esse momento de pausa para colocar a rotina em dia.

"Deixo as meninas na escola, vou para a ginástica e faço duas vezes na semana musculação. É importante por causa da idade. Mas me divirto mesmo é na aula de spinning [bicicleta], é com ela que eu queimo meus docinhos", brinca .

NOVOS PROJETOS

Enquanto aguarda ser chamada para um novo projeto, Bianca Rinaldi lembra com carinho de sua segunda passagem por "Malhação". "Foi uma delícia, pois a trama tem tradição e conseguiu se modernizar e acompanhar a juventude. Já velhinha, eu pude dividir espaço com os mais novos e rever minha carreira."

Antes de retornar à Globo, Rinaldi participou de produções na Record, como "Prova de Amor" (2005), "Os Mutantes" (2008) e "José do Egito" (2013). "A gente vive agora um novo tempo em relação a contratos de emissoras, por obra. Antes muita gente era contratada por tempo longo. As duas formas são boas, depende do momento. Tenho filhas, é outra época, sem elas eu pensaria diferente", explica.

A atriz também afirma que quer investir em novas áreas dentro do audiovisual. Uma delas seria a criação de um canal no YouTube para dar dicas e pensamentos às pessoas ainda no primeiro semestre de 2020.

"[O projeto] ainda é embrionário, mas com certeza vai rolar. Espero compartilhar experiências, estar mais perto delas, transmitir dicas, pensamentos e diversão. Os fãs gostam de nos acompanhar e sempre demonstram um amor gratuito por nós. Sei que às vezes inspiramos as pessoas. Então, que esse veículo seja bem usado. Ainda quero fazer muitas coisas. O dia que eu parar de sonhar me interne", conclui.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta