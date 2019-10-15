Publicado em 15 de outubro de 2019 às 21:00
- Atualizado há 6 anos
A atriz Bianca Rinaldi completa nesta terça-feira (15) 45 anos. E, segundo ela, envelhecer saudavelmente é a melhor maneira de se sentir bem, sobretudo quando o medo de agulhas é grande. "A pele vai cair, não tem jeito. Não faço nenhuma cirurgia, morro de receio, e não vejo necessidade. Quero me adaptar às minhas rugas que vão chegar", diverte-se.
Mãe das gêmeas, Beatriz e Sophia, de dez anos, Rinaldi afirma que a idade trouxe maturidade para entender melhor a vida e a ajudar a vencer os desafios diários da maternidade. "Elas estão numa fase em que já têm noção de tudo e argumentos bons para tudo. Elas me desafiam toda hora, tenho que estar preparada. Mas elas são educadas e divertidas", reforça a atriz, que afirma não ter mais vontade de engravidar: "Duas já está bom".
Seu último personagem na televisão foi a professora Leonor, da temporada 2018 de "Malhação". A atriz que tem se dedicado a criação das filhas enquanto aguarda a proposta de um novo trabalho. "Fiz alguns testes, mas ainda não tive retorno. Seriam projetos para o ano que vem."
Adepta da meditação e de aulas funcionais, a atriz afirma que seu bom condicionamento físico se deve à memória corporal da época em que foi atleta de ginástica artística durante a infância e adolescência. Ela afirma que aproveita esse momento de pausa para colocar a rotina em dia.
"Deixo as meninas na escola, vou para a ginástica e faço duas vezes na semana musculação. É importante por causa da idade. Mas me divirto mesmo é na aula de spinning [bicicleta], é com ela que eu queimo meus docinhos", brinca .
Enquanto aguarda ser chamada para um novo projeto, Bianca Rinaldi lembra com carinho de sua segunda passagem por "Malhação". "Foi uma delícia, pois a trama tem tradição e conseguiu se modernizar e acompanhar a juventude. Já velhinha, eu pude dividir espaço com os mais novos e rever minha carreira."
Antes de retornar à Globo, Rinaldi participou de produções na Record, como "Prova de Amor" (2005), "Os Mutantes" (2008) e "José do Egito" (2013). "A gente vive agora um novo tempo em relação a contratos de emissoras, por obra. Antes muita gente era contratada por tempo longo. As duas formas são boas, depende do momento. Tenho filhas, é outra época, sem elas eu pensaria diferente", explica.
A atriz também afirma que quer investir em novas áreas dentro do audiovisual. Uma delas seria a criação de um canal no YouTube para dar dicas e pensamentos às pessoas ainda no primeiro semestre de 2020.
"[O projeto] ainda é embrionário, mas com certeza vai rolar. Espero compartilhar experiências, estar mais perto delas, transmitir dicas, pensamentos e diversão. Os fãs gostam de nos acompanhar e sempre demonstram um amor gratuito por nós. Sei que às vezes inspiramos as pessoas. Então, que esse veículo seja bem usado. Ainda quero fazer muitas coisas. O dia que eu parar de sonhar me interne", conclui.
