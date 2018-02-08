Adriane Galisteu posta foto dando selinho em Gretchen

Gretchen, de 58, deram um selinho nesta semana durante uma participação que fizeram juntas em um programa de rádio. Adriane Galisteu, de 44 anos, e, de 58, deram um selinho nesta semana durante uma participação que fizeram juntas em um programa de rádio.

Além do bom humor, as duas têm um outro fator que as deixou mais próximas neste ano: Adriane apareceu na TV Globo depois de anos, na "Dança dos Famosos", assim como Gretchen, que quebrou o jejum global e surgiu no "Ding Dong". As duas artistas surgiram no "Domingão do Faustão".

Coincidências à parte, Adriane, na foto que publicou beijando a rainha do rebolado, escreveu: "Bitoca". Veja o post:

Os internautas e fãs, que não perdoam, criticaram: "É assim que se consegue audiência?", "Que nojo, o que as pessoas apegadas precisam fazer para aparecer, hein" e "Velhice chegando, precisam fazer isso para se manterem na mídia".