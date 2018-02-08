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"Bitoca"

Adriane Galisteu posta foto dando selinho em Gretchen

As duas participaram de um programa de rádio juntas e aproveitaram a ocasião para um selinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 12:54

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 12:54

Adriane Galisteu, de 44 anos, e Gretchen, de 58, deram um selinho nesta semana durante uma participação que fizeram juntas em um programa de rádio.
Além do bom humor, as duas têm um outro fator que as deixou mais próximas neste ano: Adriane apareceu na TV Globo depois de anos, na "Dança dos Famosos", assim como Gretchen, que quebrou o jejum global e surgiu no "Ding Dong". As duas artistas surgiram no "Domingão do Faustão". 
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Coincidências à parte, Adriane, na foto que publicou beijando a rainha do rebolado, escreveu: "Bitoca". Veja o post: 
Os internautas e fãs, que não perdoam, criticaram: "É assim que se consegue audiência?", "Que nojo, o que as pessoas apegadas precisam fazer para aparecer, hein" e "Velhice chegando, precisam fazer isso para se manterem na mídia". 
É claro que muita gente também gostou da publicação e elogiou o clique das famosas: "Que estouro! Um arraso! Divas!", "Adoro a Galisteu e a Gretchen é eterna. Mulher forte, de fibra. Aprendi a gostar. Admiro muito" e "Adoro, lindas". 

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