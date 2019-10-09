Celular hackeado

Adriane Galisteu é vítima de golpe no WhatsApp: "Pedindo dinheiro"

Apresentadora foi ao Instagram para esclarecer sobre o fato, porque ela alegou que golpistas estavam usando seu perfil do WhatsApp para pedir empréstimo a amigos

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 08:36 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

Adriane Galisteu está passando por maus bocados no que diz respeito à sua vida digital. A bonita teve seu perfil do WhatsApp hackeado e golpistas estavam usando o nome da apresentadora para pedir dinheiro emprestado a amigos que estavam em sua lista de contatos do aplicativo de mensagens.

A loira decidiu ir à web para falar sobre a situação nesta terça-feira (8) e disse: "Meu WhatsApp foi hackeado. Tem uma pessoa se passando por mim, pedindo dinheiro, informações... Por favor, não respondam! Quando voltar tudo ao normal, aviso por aqui (...) Estou com uma raiva!".

