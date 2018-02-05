Adolescente de Vila Velha vira todas as cadeiras no The Voice Kids

Capixaba, Claudia Zanetti, de 15 anos, foi aprovada para a próxima fase do The Voice Kids no time Brown Crédito: Reprodução/TV Globo

A capixaba deu até uma palhinha de sua música autoral e, mais uma vez, foi aplaudida. Cantarolando uma composição de Carlinhos Brown, ela o escolheu como técnico, que rasgou elogios à adolescente: "Claudia está pronta para enfrentar palcos internacionais. Ela mostrou para todo Brasil que pode, inclusive, levar o Brasil para muito longe."

TENTATIVAS

Esta é a terceira tentativa dela de entrar na atração. "A Claudia queria que alguém virasse, mas não esperava todas as cadeiras. Ficou muito feliz", afirma a mãe Rozimeires Zanetti, 43, que é dona de casa.

"Nós sempre a incentivamos a seguir o caminho que ela quiser. Quanto ao programa, nós a preparamos dizendo que, se ninguém virasse a cadeira, não tinha problema", detalha a mãe, que também diz que o irmão de Claudia tem um carinho especial com ela. Com nove anos, ele (o irmão) é grande torcedor da estudante. "Ele mesmo falava com Claudia que era para ela continuar tentando independente de qualquer coisa", afirma.

EXPECTATIVA

Durante a apresentação, a família da capixaba, que mora em Itapoã, se reuniu para acompanhar todos os detalhes. "Eles (a produção) não contam quando a criança vai aparecer, mas no domingo anterior a voz dela passou na chamada final. Daí fizemos um almoço para a família e amigos. Na hora do programa, os moradores do prédio desceram, os amigos foram ligando, vindo pra cá. Foi bem bacana", relata a mãe.

Claudia também reuniu amigos em casa para comemorarem a aprovação dela no programa Crédito: Reprodução/Instagram @claudiazntt

Rozimeires conta que guardou segredo até este domingo. "Eu falo que eu estou chorando há algumas semanas. A gente não contou para ninguém. Minha mãe quase passou mal. De ontem para hoje, eu nem consegui dormir direito. Tem gente ligando de fora, de outros estados."

CLAUDIA BOMBA NAS REDES

A menina, que há cerca de 10 meses publica vídeos em que figura como intérprete de músicas que gosta - ela ainda toca, também (!), chega a conquistar até mais de duas mil visualizações em algumas das gravações. Assista:

Já no Instagram... Claudia fez uma publicação, no fim da tarde deste domingo (4), na qual agradeceu o carinho que recebeu de espectadores que não desgrudaram os olhos da tela da TV enquanto a capixaba soltava a voz.

Na foto, os comentários não poderiam ser diferentes do que: "Mandou muito! Muito fofa! Sucesso!", "Obrigada! Que voz linda. Parabéns e obrigada por representar Vila Velha e o Espírito Santo tão bem", e, é claro, um clássico "Estamos na torcida. Continue brilhando!". Veja o post:

GOSTO PELA MÚSICA

A mãe diz que a filha sempre gostou de cantar. "De 11 para 12 anos, ela começou a fazer aula de canto. De uns tempos para cá, ela decidiu trabalhar com música e já canta em festas. Agora, música é o que ela quer mais fazer da vida."

Segundo a mãe, Claudia está no 2° ano do Ensino Médio, gosta de reunir os amigos, ir à praia e é muito fã dos Tribalistas. "Acho que por isso ela escolheu o Carlinhos."

A mãe garante que, hoje, o sonho da filha é estudar e tornar da música a sua profissão. Rozimeires revela que Claudia quer estudar na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). "Ela até já queria ter iniciado aula de canto lá (na Fames), mas há provas teóricas que envolvem até leitura de partitura que ela não domina ainda", conclui.