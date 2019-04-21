Adele pode perder metade da fortuna de 740 milhões de reais para o ex

Crédito: Divulgação/Grammy

A cantora Adele, 30, pode ter de dividir a fortuna de R$ 740 milhões com o agora ex-marido, Simon Konecki, 45. O casal terminou um casamento de sete anos. De acordo com o Daily Mirror, o ex-casal não fez nenhum contrato antes de subirem ao altar, em 2016.

O veículo informa que fontes próximas a Adele confidenciam que a relação de ambos estava se arrastando já havia algum tempo. Enquanto a cantora adorava sua nova vida nos Estados Unidos, sempre rodeada de amigas, Konecji preferia morar no Reino Unido mais perto de seus familiares.

Dois meses antes de a separação acontecer, Adele, segundo o Radar Online, deu uma casa para ele para que pudesse se hospedar nos momentos em que quisesse visitar o filho do casal, Angelo. Por mais que tenham ido cada um para um lado, ambos continuam amigos e devem criar o menino juntos.