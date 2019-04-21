Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Divórcio

Adele pode perder metade da fortuna de 740 milhões de reais para o ex

Dois meses antes de a separação acontecer, Adele, segundo o Radar Online, deu uma casa para ele para que pudesse se hospedar nos momentos em que quisesse visitar o filho do casal, Angelo

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 19:51

Publicado em 

21 abr 2019 às 19:51
Crédito: Divulgação/Grammy
A cantora Adele, 30, pode ter de dividir a fortuna de R$ 740 milhões com o agora ex-marido, Simon Konecki, 45. O casal terminou um casamento de sete anos. De acordo com o Daily Mirror, o ex-casal não fez nenhum contrato antes de subirem ao altar, em 2016.
O veículo informa que fontes próximas a Adele confidenciam que a relação de ambos estava se arrastando já havia algum tempo. Enquanto a cantora adorava sua nova vida nos Estados Unidos, sempre rodeada de amigas, Konecji preferia morar no Reino Unido mais perto de seus familiares.
Dois meses antes de a separação acontecer, Adele, segundo o Radar Online, deu uma casa para ele para que pudesse se hospedar nos momentos em que quisesse visitar o filho do casal, Angelo. Por mais que tenham ido cada um para um lado, ambos continuam amigos e devem criar o menino juntos.
Um bom termômetro o de que o relacionamento não ia bem aconteceu durante a cerimônia do Brit Awards 2019. Naquele dia, Konecki foi ao evento na companhia de um amigo sem a presença de Adele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Divórcio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados