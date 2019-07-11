Amigas parceiras

Adele planeja despedida de solteira surpresa para Jennifer Lawrence

11 de julho de 2019

Crédito: Reprodução/Instagram @jenniferlawrence_

Depois de Adele, 31, e Jennifer Lawrence, 28, terem tido uma noite muito divertida em um famoso bar gay de Nova York, as amigas devem ter um novo encontro juntas. E promete ser épico.

De acordo com informações publicadas pelo jornal britânico The Sun, a cantora Adele estaria planejando uma festa de despedido de solteiro. O melhor de tudo é que a britânica está planejando tudo para ser uma festa surpresa.

"Adele queria organizar algo para Jennifer e começou a enviar convites para a festa, que ainda nem tem data", contou uma fonte ao The Sun. "Tudo é extremamente secreto no momento, mas os convidados tem recebido os convites aos poucos e parece que será uma grande festa".

Ao que tudo indica, a cantora pensa em fazer uma festa bem intimista, em que celulares e redes sociais não serão bem-vindas, para fazer com que Jennifer se sinta o mais confortável possível. "Adele quer manter a classe e a privacidade, então, celulares, filmagens e redes sociais não serão bem-vindas nessa festa".

A festa no bar gay nova-iorquino Pieces, em que as duas apareceram se divertindo muito, aconteceu pouco mais de um mês após Jennifer Lawrence ficar noiva do empresário Cooke Maroney, 34, e bem pouco tempo antes de Adele anunciar a separação de seu marido Simon Konecki, 45, com quem ficou por 7 anos.

