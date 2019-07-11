Home
>
Famosos
>
Adele planeja despedida de solteira surpresa para Jennifer Lawrence

Adele planeja despedida de solteira surpresa para Jennifer Lawrence

"Adele queria organizar algo para Jennifer e começou a enviar convites para a festa, que ainda nem tem data", contou uma fonte ao The Sun

Agência Folha Press

Publicado em 11 de julho de 2019 às 11:47

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @jenniferlawrence_

Depois de Adele, 31, e Jennifer Lawrence, 28, terem tido uma noite muito divertida em um famoso bar gay de Nova York, as amigas devem ter um novo encontro juntas. E promete ser épico.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

De acordo com informações publicadas pelo jornal britânico The Sun, a cantora Adele estaria planejando uma festa de despedido de solteiro. O melhor de tudo é que a britânica está planejando tudo para ser uma festa surpresa.

> De festas infantis a casamentos, limousines fazem sucesso no ES

"Adele queria organizar algo para Jennifer e começou a enviar convites para a festa, que ainda nem tem data", contou uma fonte ao The Sun. "Tudo é extremamente secreto no momento, mas os convidados tem recebido os convites aos poucos e parece que será uma grande festa".

Ao que tudo indica, a cantora pensa em fazer uma festa bem intimista, em que celulares e redes sociais não serão bem-vindas, para fazer com que Jennifer se sinta o mais confortável possível. "Adele quer manter a classe e a privacidade, então, celulares, filmagens e redes sociais não serão bem-vindas nessa festa".

A festa no bar gay nova-iorquino Pieces, em que as duas apareceram se divertindo muito, aconteceu pouco mais de um mês após Jennifer Lawrence ficar noiva do empresário Cooke Maroney, 34, e bem pouco tempo antes de Adele anunciar a separação de seu marido Simon Konecki, 45, com quem ficou por 7 anos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Casamento nova york

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais