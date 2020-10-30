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Adele nega que esteja namorando rapper e indica que só volta em 2021

A notícia de que Adele estaria vivendo um novo romance com o o rapper Brit Skeptam foi dada pela People na quarta (28)

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 07:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 07:25
A cantora Adele
Adele é mãe de Angelo, 8, fruto do seu casamento com Simon Konecki Crédito: Instagram
A cantora britânica Adele, 32, negou os rumores de que estaria namorando o rapper Brit Skeptam, 38. A resposta foi dada em uma publicação pelas redes sociais. Nela, fez questão de enaltecer que está solteira.
"Vou para minha caverna agora para ser a senhora (solteira) dos gatos que eu sou! Fiquem bem, até o ano que vem", escreveu Adele.
A notícia de que Adele estaria vivendo um novo romance foi dada pela People na quarta (28). "As coisas estão esquentando. Eles frequentam os mesmos círculos em Londres, e ela está se divertindo", disse uma fonte ouvida pela publicação.
De acordo com a revista, a cantora e Skepta são amigos há anos e possuem pontos em comum, como uma conexão forte com a música, o fato de morarem na mesma região na cidade e de terem filhos pequenos.

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Adele é mãe de Angelo, 8, fruto do seu casamento com Simon Konecki, de quem ela se separou em 2019. Já o rapper é pai de River, 2, de um relacionamento anterior.
Na publicação no Instagram, Adele também deu a entender que o hiato, que já dura três anos, deve se perpetuar por mais um tempo. A postagem foi um agradecimento à sua aparição no Saturday Night Live, a primeira na mídia depois de muito tempo.
A cantora está bem mais magra. Em novembro de 2019, Adele já havia sido fotografada em uma festa de Halloween e chamava a atenção por seu emagrecimento. A inglesa já vinha falando sobre suas mudanças de hábito desde 2016 em uma entrevista à revista Vogue.

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