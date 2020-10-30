Adele nega que esteja namorando rapper e indica que só volta em 2021

Adele é mãe de Angelo, 8, fruto do seu casamento com Simon Konecki Crédito: Instagram

A cantora britânica Adele, 32, negou os rumores de que estaria namorando o rapper Brit Skeptam, 38. A resposta foi dada em uma publicação pelas redes sociais . Nela, fez questão de enaltecer que está solteira.

"Vou para minha caverna agora para ser a senhora (solteira) dos gatos que eu sou! Fiquem bem, até o ano que vem", escreveu Adele.

A notícia de que Adele estaria vivendo um novo romance foi dada pela People na quarta (28). "As coisas estão esquentando. Eles frequentam os mesmos círculos em Londres, e ela está se divertindo", disse uma fonte ouvida pela publicação.

De acordo com a revista, a cantora e Skepta são amigos há anos e possuem pontos em comum, como uma conexão forte com a música, o fato de morarem na mesma região na cidade e de terem filhos pequenos.

Adele é mãe de Angelo, 8, fruto do seu casamento com Simon Konecki, de quem ela se separou em 2019. Já o rapper é pai de River, 2, de um relacionamento anterior.

Na publicação no Instagram, Adele também deu a entender que o hiato, que já dura três anos, deve se perpetuar por mais um tempo. A postagem foi um agradecimento à sua aparição no Saturday Night Live, a primeira na mídia depois de muito tempo.