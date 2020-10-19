Adele anuncia retorno: 'Estou tão entusiasmada e tão absolutamente aterrorizada'

Após um tempo reclusa, inclusive usando com moderação as redes sociais, Adele anuncia seu retorno no dia 24 de outubro. A cantora irá apresentar o Saturday Night Live. Na ocasião, H.E.R. será a atração musical da noite.
"Estou tão animada com isso! E também absolutamente aterrorizada! Meu primeiro show como apresentadora e para SNL! Sempre quis fazer, mas nunca foi a hora certa. Mas, se houve um momento para qualquer um de nós pular de cabeça no fundo do poço com os olhos fechados e torcer pelo melhor, é 2020, certo?", brincou no perfil dela no Instagram.
Adele recordou que faz quase 12 anos desde o dia em que apareceu pela primeira vez no programa. "Foi durante uma eleição, que acabou estourando minha carreira na América, então, parece que o círculo está completo e eu simplesmente não poderia dizer não", disse.
A cantora também está empolgada com a apresentação da americana H.E.R como atração musical do programa. O último áudio lançado por Adele, 25, foi lançado em 2015.
Logo após o anúncio do retorno de Adele, o assunto virou um dos mais comentados do Twitter. Confira as reações.