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Música

Adele anuncia retorno: 'Estou tão entusiasmada e tão absolutamente aterrorizada'

Cantora irá aparecer na apresentação do Saturday Night Live
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 13:34

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:34

A cantora Adele
A cantora Adele Crédito: Instagram/@adele
Após um tempo reclusa, inclusive usando com moderação as redes sociais, Adele anuncia seu retorno no dia 24 de outubro. A cantora irá apresentar o Saturday Night Live. Na ocasião, H.E.R. será a atração musical da noite.
"Estou tão animada com isso! E também absolutamente aterrorizada! Meu primeiro show como apresentadora e para SNL! Sempre quis fazer, mas nunca foi a hora certa. Mas, se houve um momento para qualquer um de nós pular de cabeça no fundo do poço com os olhos fechados e torcer pelo melhor, é 2020, certo?", brincou no perfil dela no Instagram.
Adele recordou que faz quase 12 anos desde o dia em que apareceu pela primeira vez no programa. "Foi durante uma eleição, que acabou estourando minha carreira na América, então, parece que o círculo está completo e eu simplesmente não poderia dizer não", disse.
A cantora também está empolgada com a apresentação da americana H.E.R como atração musical do programa. O último áudio lançado por Adele, 25, foi lançado em 2015.
Ver essa foto no Instagram

Bloooooody hellllll Im so excited about this!! And also absolutely terrified! My first ever hosting gig and for SNL of all things!!!! Ive always wanted to do it as a stand alone moment, so that I could roll up my sleeves and fully throw myself into it, but the time has never been right. But if there was ever a time for any of us to jump head first into the deep end with our eyes closed and hope for the best its 2020 right? Itll be almost 12 years to the day that I first appeared on the show, during an election...which went on to break my career in America, so it feels full circle and I just couldnt possibly say no! I am besides myself that H.E.R will be the musical guest!! I love her SO much I cant wait to melt into a flaming hot mess when she performs, then confuse myself while I laugh my arse off in between it all. See you next week ????

Uma publicação compartilhada por Adele (@adele) em

Logo após o anúncio do retorno de Adele, o assunto virou um dos mais comentados do Twitter. Confira as reações.

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