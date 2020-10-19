Adele anuncia retorno: 'Estou tão entusiasmada e tão absolutamente aterrorizada'

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Bloooooody hellllll Im so excited about this!! And also absolutely terrified! My first ever hosting gig and for SNL of all things!!!! Ive always wanted to do it as a stand alone moment, so that I could roll up my sleeves and fully throw myself into it, but the time has never been right. But if there was ever a time for any of us to jump head first into the deep end with our eyes closed and hope for the best its 2020 right? Itll be almost 12 years to the day that I first appeared on the show, during an election...which went on to break my career in America, so it feels full circle and I just couldnt possibly say no! I am besides myself that H.E.R will be the musical guest!! I love her SO much I cant wait to melt into a flaming hot mess when she performs, then confuse myself while I laugh my arse off in between it all. See you next week ????