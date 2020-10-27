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'Sei que pareço muito diferente', diz Adele no 'Saturday Night Live'

Cantora foi a anfitriã do programa e participou de algumas esquetes de humor, chegando a cantar clássicos como Rolling in the Deep
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 09:19

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:19

Adele fez uma brincadeira sobre sua mudança de visual enquanto apresentava o 'Saturday Night Live'
Adele fez uma brincadeira sobre sua mudança de visual enquanto apresentava o 'Saturday Night Live' Crédito: Twitter / @nbcsnl / Reprodução
Após ficar afastada dos holofotes por um tempo, a cantora Adele reapareceu como a anfitriã do Saturday Night Live na edição do sábado, 24. Ela participou de algumas esquetes e falou brevemente sobre sua perda de peso.
"Eu sei que pareço muito diferente em relação à última vez que vocês me viram. Mas na verdade, por causa das restrições pela covid-19 e impedimentos para viajar, eu tive que viajar com pouca bagagem e só trouxe metade de mim e essa é a metade que eu escolhi", brincou ela, sem entrar em mais detalhes sobre a mudança que chamou atenção dos fãs.
Além de comentar o novo visual em sua fala de abertura, Adele aproveitou para informar que seu próximo álbum "não está finalizado", e não deu uma previsão de lançamento. Seu álbum mais recente, 25, foi lançado em 2015.
Seguindo a tradição do programa, a cantora participou de diversas esquetes humorísticas. Em uma delas, Adele fingiu estar participando do reality show de namoro The Bachelor como uma das pretendentes e interagiu com os outros participantes por meio de sucessos da sua carreira: Hello, Someone Like You, Set Fire to the Rain e Rolling in the Deep.
As apresentações musicais do programa ficaram a cargo da cantora H.E.R., que publicou os vídeos das apresentações em sua conta no Instagram, confira:

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