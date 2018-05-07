Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nostalgia

Adele comemora 30 anos com festa temática do filme 'Titanic'

Vestida como a personagem Rose, interpretada por Kate Winslet, a cantora britânica posou para fotos no topo de uma escadaria, dentro de um carro antigo e dançando com pessoas ao redor

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 12:18

Redação de A Gazeta

Adele completou 30 anos de idade no último sábado, 5, e comemorou a data com uma festa temática inspirada no filme "Titanic". Vestida como a personagem Rose, interpretada por Kate Winslet, a cantora britânica posou para fotos no topo de uma escadaria, dentro de um carro antigo e dançando com pessoas ao redor. Cada imagem faz referência a momentos icônicos do filme de James Cameron.
"Não tenho certeza do que vou fazer nos próximos 30 anos, uma vez que fui abençoada além das palavras até agora. Obrigada a todos por terem participado dos últimos 11 anos comigo", escreveu Adele na legenda de uma das fotos. "(Obrigada a) minha família e amigos por me entreterem na minha paixão pelo filme Titanic. A noite passada foi a melhor noite da minha vida", completou a cantora. Veja o post: 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados