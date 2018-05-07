Adele comemora 30 anos com festa temática do filme 'Titanic'

Adele completou 30 anos de idade no último sábado, 5, e comemorou a data com uma festa temática inspirada no filme "Titanic". Vestida como a personagem Rose, interpretada por Kate Winslet, a cantora britânica posou para fotos no topo de uma escadaria, dentro de um carro antigo e dançando com pessoas ao redor. Cada imagem faz referência a momentos icônicos do filme de James Cameron.
"Não tenho certeza do que vou fazer nos próximos 30 anos, uma vez que fui abençoada além das palavras até agora. Obrigada a todos por terem participado dos últimos 11 anos comigo", escreveu Adele na legenda de uma das fotos. "(Obrigada a) minha família e amigos por me entreterem na minha paixão pelo filme Titanic. A noite passada foi a melhor noite da minha vida", completou a cantora. Veja o post: