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Vestida de Rose

Adele comemora 30 anos com festa temática de 'Titanic'

Cantora disse que é super fã do filme de James Cameron

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 11:46
Adele vestiu-se como Rose, de 'Titanic', para comemorar 30 anos de idade Crédito: Instagram.com/adele
Adele completou 30 anos de idade no último sábado, 5, e comemorou a data com uma festa temática do filme Titanic.
Vestida como a personagem Rose, interpretada por Kate Winslet, a cantora posou para fotos no topo de uma escadaria, dentro de um carro antigo e dançando com pessoas ao redor. Cada imagem faz referência a momentos icônicos do filme de James Cameron.
"Não tenho certeza do que vou fazer nos próximos 30 anos, uma vez que fui abençoada além das palavras até agora. Obrigada a todos por terem participado dos últimos 11 anos comigo", escreveu Adele na legenda.
"[Obrigada a] Minha família e amigos por entreterem minha paixão pelo filme Titanic. A noite passada foi a melhor noite da minha vida", completou.
Provavelmente por ter se divertido muito e ficado cansada, Adele disse ainda que não tinha certeza se conseguiria sair de casa de novo. Veja as fotos abaixo:

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