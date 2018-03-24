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BBB 18

Acreanos fazem divulgação pesada para Gleici ganhar o premio do BBB 18

Conterrâneos estão fazendo outdoors e cartazes e espalhando pela capital do Acre

Publicado em 23 de Março de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 22:04
Acreanos espalham cartazes e outdoors para ajudar Gleici a vencer o BBB 18 Crédito: Reprodução/Instagram
No que depender dos acreanos, Gleici será a vencedora do "Big Brother Brasil 18". Os conterrâneos da moça estão animados a ponto de estarem colando vários outdoors e cartazes em ônibus pela capital do Acre, Rio Branco, e em cidades do interior.
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Gleici é a primeira acreana a entrar para o programa e já voltou de quatro paredões, sendo uma das favoritas ao prêmio. Nesta edição, nada menos que quatro representantes da região Norte foram selecionados: além dela, teve o paraense Diego, o amazonense Mahmoud e a rondoniana Jaqueline, todos eliminados. 
Acreanos espalham cartazes e outdoors para ajudar Gleici a vencer o BBB 18 Crédito: Reprodução/Instagram

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