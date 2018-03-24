Acreanos fazem divulgação pesada para Gleici ganhar o premio do BBB 18

No que depender dos acreanos, Gleici será a vencedora do "Big Brother Brasil 18". Os conterrâneos da moça estão animados a ponto de estarem colando vários outdoors e cartazes em ônibus pela capital do Acre, Rio Branco, e em cidades do interior.

Gleici é a primeira acreana a entrar para o programa e já voltou de quatro paredões, sendo uma das favoritas ao prêmio. Nesta edição, nada menos que quatro representantes da região Norte foram selecionados: além dela, teve o paraense Diego, o amazonense Mahmoud e a rondoniana Jaqueline, todos eliminados.