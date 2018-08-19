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Oklahoma

Acidente em show dos Backstreet Boys deixa 14 feridos nos EUA

Uma tempestade derrubou estruturas e causou os problemas no início da apresentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 20:33

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 20:33

Backstreet Boys Crédito: Reprodução/Instagram @backstreetboys
Um acidente num show dos Backstreet Boys em Oklahoma deixou 14 pessoas feridas na noite de sábado (18). Uma tempestade derrubou estruturas e causou os problemas no início da apresentação.
Uma porta-voz do WinStar World Casino and Resort disse que os fãs foram tratados no local e depois levados para hospitais em Oklahoma e no Texas. Ela disse também que todos já foram liberados. O cassino na cidade de Thackerville fica a 110 quilômetros de Dallas.
A tempestade teve ventos de 128 quilômetros por hora e derrubou treliças em cima de 150 pessoas que não atenderam aos avisos para deixarem o local. O show foi adiado.

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